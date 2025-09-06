Colapinto ganó confianza en Monza pese a quedar afuera de Q2: “Voy a tener una decimita extra”

Franco Colapinto cerró la clasificación en el puesto 18 y no logró avanzar a la Q2 en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1. Sin embargo, el piloto argentino destacó la confianza que viene ganando en su adaptación al Alpine y en especial por tratarse de un circuito que ya conocía.

“Creo que de ahora en más van a ser pistas que tengo un poco más de confianza, que las conozco y ya corrí también en Fórmula 1. Eso me va a dar una decimita extra”, expresó el bonaerense de 22 años, que el año pasado había debutado en Monza con Williams.

En la práctica libre 3, Colapinto superó a su compañero Pierre Gasly y se mostró cómodo con la puesta a punto del auto. Sin embargo, en la clasificación explicó que perdió sensaciones debido a la suciedad en la pista y a las limitaciones del motor: quedó a 155 milésimas del último clasificado a la Q2, Alex Albon.

"TENER UN PILOTO COMO PIERRE UNOS AÑOS MÁS ES MUY POSITIVO". Franco Colapinto sobre la renovación de Gasly en Alpine. 📺 #ItalianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Aji0yEYqlr — SportsCenter (@SC_ESPN) September 6, 2025

“Todo estuvo muy ajustado. Es una pena porque estuvimos cerca, pero sabemos que esta pista depende mucho del motor. Igual fue un buen día para mí, me sentí cómodo y seguimos trabajando con el equipo”, señaló Colapinto.

El piloto también valoró la renovación de Gasly con Alpine hasta 2028 y subrayó que su objetivo inmediato es la carrera de este domingo en Monza, donde intentará avanzar posiciones desde el 18° lugar en la grilla.