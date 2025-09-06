 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Franco Colapinto largará 18° en Monza para el GP de Italia de Fórmula 1

El argentino fue más veloz que su compañero de equipo, pero ambos quedaron eliminados en Q1. Colapinto quedó afuera de la Q2 por apenas 0.155 y largará 18° en el GP de Italia de Fórmula 1.

6 de Septiembre de 2025
Franco Colapinto
Franco Colapinto

Franco Colapinto finalizó 18° en la Q1 del Gran Premio de Italia de Fórmula 1, tras superar a su compañero Pierre Gasly, quien quedó 19°. La sesión clasificatoria en el circuito de Monza tuvo como líder a George Russell (Mercedes), mientras que Lando Norris (McLaren) se destacó en los primeros puestos con un tiempo de 1:19.331, seguido por Charles Leclerc (Ferrari) y Oscar Piastri.

 

En la tercera práctica libre (FP3), Colapinto logró el 14° mejor registro, a 0.703 segundos de Norris, mostrando una mejora notable con neumáticos blandos y superando a Gasly por dos décimas. A pesar del esfuerzo del argentino, Alpine no consiguió un desempeño competitivo general, dejando al equipo fuera de la lucha por los primeros puestos.

 

Flavio Briatore, jefe del equipo Alpine, señaló que el futuro de Colapinto dentro de la escudería aún no está definido, aunque destacó que “por el momento Franco está haciendo un buen trabajo”. La escudería francesa confirmó, mediante redes sociales, que Pierre Gasly seguirá como piloto hasta 2028.

 

Colapinto afrontará el resto de la clasificación con el objetivo de mejorar su posición para la carrera del domingo, en una jornada marcada por diferencias mínimas entre los pilotos y un alto nivel de competencia en la Q1.

Franco Colapinto Fórmula 1
