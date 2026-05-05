Se desarrolló el entrenamiento del equipo juvenil de fútbol femenino del Club Neuquén

REDACCIÓN ELONCE
El equipo juvenil de fútbol femenino del Club Neuquén realizó su entrenamiento en el complejo Raúl Alfonsín, con chicas de 7 a 15 años preparándose para la Copa Promesas y la Liga.
El equipo juvenil de fútbol femenino del Club Neuquén se entrenó en el complejo “Raúl Alfonsín” con una convocatoria que incluye a niñas de 7 a 15 años. La actividad se desarrolló desde las 17:30 hasta las 19:00 horas, bajo la supervisión de la entrenadora Pilar, quien destacó la importancia de acompañar a las más pequeñas en sus primeros pasos en el fútbol.
“Estamos jugando la Copa Promesas y la Liga”, señaló Pilar a Elonce, quien además explicó que las prácticas buscan fortalecer las habilidades de las categorías sub 11, sub 13 y sub 14, que participan activamente durante los fines de semana. La entrenadora resaltó que el objetivo es formar jugadoras desde la base y fomentar el aprendizaje en un entorno seguro y motivador.
El trabajo semanal del equipo se realiza los martes y viernes, con un enfoque en la técnica, coordinación y comprensión táctica del juego. Pilar, que comenzó a entrenar este año y forma parte del club desde 2023 en la Primera División, destacó que la formación de estas jóvenes futbolistas es un proceso progresivo, respetando la edad y el desarrollo de cada una.
Acompañamiento y formación integral
“Son niñas muy chiquitas, que recién están dando sus primeros pasos en el fútbol. Nosotras estamos acompañándolas”, indicó Pilar. La filosofía del club es brindar un entorno de contención y enseñanza, donde las jóvenes puedan crecer tanto en habilidades deportivas como en valores de equipo y disciplina.
El entrenamiento incluye ejercicios de control de balón, pases, desplazamientos y mini partidos que permiten a las jugadoras poner en práctica lo aprendido. Pilar subrayó que la prioridad es que las niñas se diviertan mientras adquieren confianza y comprensión del juego.
La institución apuesta por una formación integral, fomentando no solo el rendimiento deportivo sino también la socialización y el trabajo en equipo. La presencia de entrenadoras con experiencia asegura que cada sesión sea educativa y segura, preparando a las juveniles para competencias futuras y fortaleciendo el fútbol femenino en la región.
Proyección y próximos desafíos
Con miras a los próximos torneos, el Club Neuquén planea continuar con la Copa Promesas y la Liga, donde las categorías juveniles podrán medir sus avances y seguir desarrollando sus habilidades. El enfoque en el aprendizaje gradual busca que cada jugadora tenga la oportunidad de crecer dentro del club y, a largo plazo, integrarse a las categorías mayores.