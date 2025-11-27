Se definieron los últimos semifinalistas de la Liga Provincial de básquet

La Liga Provincial de Mayores de Básquet ya tiene a sus cuatro semifinalistas definidos: Ferro de San Salvador y Regatas de Concepción del Uruguay se sumaron a Urquiza de Santa Elena y Santa Rosa de Chajarí. Ambos equipos avanzaron tras imponerse en sus respectivos compromisos y completar el cuadro de la siguiente instancia.

En uno de los partidos disputados este miércoles por la noche, Recreativo de Paraná quedó muy cerca de avanzar, pero terminó cayendo ante Ferro por 83 a 82 en tiempo suplementario, luego de igualar en 69 en el tiempo regular. El conjunto paranaense no pudo sostener la diferencia en los minutos finales y quedó eliminado por la mínima.

En el equipo local, la figura excluyente fue Santiago Challio, autor de 29 puntos y 10 rebotes. También se destacó Franco González, quien sumó 21 puntos y convirtió tres triples en el suplementario. En Recreativo, Lucio Fravega anotó 20 unidades, Alan Guanco aportó 16, Juan Krapp sumó 14 y Santino Valdemarín cerró con 13 puntos.

El Repechaje: Estudiantes dejó pasar su oportunidad

Paralelamente, se disputó el Repechaje en busca del ascenso a la Liga Federal de Básquet. Estudiantes de Paraná desperdició una gran chance de asegurar su plaza, tras caer de local frente a La Armonía de Colón por 56 a 52. Con este resultado, el conjunto colonense ganó la serie por 2 a 1 y se quedó con el boleto al certamen nacional.

En La Armonía, las actuaciones más destacadas fueron las de Pablo Bilat, con 18 puntos y 11 rebotes, y Patricio Impini, quien también aportó 18 unidades. En el equipo paranaense, Conrado Zapata fue el máximo anotador con 15 puntos, aunque no alcanzó para revertir el marcador.

En otro de los encuentros del Repechaje, BH de Gualeguay venció a Zaninetti por 54 a 49 y se metió igualmente en la Liga Federal, sumándose así al selecto grupo de ascendidos.