Las chicas infantiles de hockey sobre patines de Talleres recaudan fondos para el Mundialito

REDACCIÓN ELONCE
El equipo infantil de hockey sobre patines de Talleres organiza una rifa y acepta donaciones para financiar su participación en el torneo internacional en diciembre.
El equipo infantil de hockey sobre patines de Talleres de Paraná está a punto de vivir una experiencia única: participar en la 36ª edición del Mundialito, un torneo internacional que se llevará a cabo en San Juan desde el 6 de diciembre. Para ello, las jugadoras y el cuerpo técnico se encuentran realizando diferentes actividades para recaudar el dinero necesario para financiar su viaje. Con una rifa a $2.000 y la posibilidad de hacer donaciones a través de un alias, el equipo busca el apoyo de la comunidad para poder concretar su participación en este importante evento.
El profesor Germán, quien lidera el equipo, brindó detalles sobre el torneo y las intensas prácticas que las chicas están llevando a cabo para llegar de la mejor manera. "Ya es la 36º edición. Le dicen Mundialito porque es internacional. En diferentes ediciones, han ido viniendo equipos de diferentes países. Este año el único que viene de afuera es Chile con cinco equipos y después tenemos todos equipos de acá de la categoría infantil, es decir, hasta 12 años", comentó el entrenador.
"Entrenan, le están poniendo muchísimas ganas desde que se decidió hace un par de meses que íbamos a viajar. Para este torneo, armamos un equipo de 10 y están entrenando aparte de las prácticas normales. Estamos metiendo prácticas en el medio y fin de semana, algunos partiditos amistosos para ir preparándose. El viaje es el 5 de diciembre y el 6 arranca el torneo", añadió Germán, destacando el esfuerzo y la dedicación de las jóvenes deportistas.
Guillermina y Martina: dos voces del equipo
Las jugadoras también compartieron sus emociones y el significado que tiene para ellas este torneo tan esperado. Guillermina, quien con solo 12 años tiene una larga trayectoria en el hockey, expresó: "Nosotras estábamos un día en la escuela y nos llegó un mensaje de mi papá sobre si queríamos ir a San Juan. Era un poco difícil porque tampoco era muy barato para poder ir, pero nos veían las condiciones. Después se pudo organizar de buena forma y se le surgió ir".
"Necesitamos que nos colaboren porque todavía nos falta plata para el traslado. Hicimos ese video (promocional). El alias para ayudar es MUNDIALITO.CAT", añadió Guillermina, quien se mostró agradecida por el apoyo que han recibido hasta el momento, aunque aún falta reunir parte de los fondos necesarios para costear el traslado y la estadía en San Juan.
Por su parte, Martina, también jugadora del equipo, manifestó su emoción y sus nervios por la experiencia. "Estoy nerviosa porque es el primer viaje que hacemos tan largo y con el equipo empecé hace un año y medio. Nos hicimos muy amigas, pero estamos nerviosas por ir a jugar", señaló. A pesar de la incertidumbre, Martina destacó el espíritu de compañerismo y la ilusión de representar al club en un torneo internacional.
El hockey sobre patines en Paraná: un deporte en crecimiento
El hockey sobre patines en Paraná ha tenido un crecimiento constante en los últimos años, pero, como indicó Germán, aún queda mucho por hacer para consolidar a este deporte a nivel local. "Hay varios equipos. Hay poca cantidad de gente en lo que es Paraná. Pero, a nivel nacional, es mayormente San Juan, Mendoza y una parte de Buenos Aires. Nosotros como provincia rara, tenemos equipos acá y en Gualeguaychú. Tienen un buen nivel en los campeonatos argentinos, donde varios equipos han llegado a la parte alta de Copa de Oro", explicó el entrenador.
Pese a ser una provincia menos tradicionalmente asociada con el hockey sobre patines, los equipos de Paraná, como el de Talleres, han demostrado un gran nivel competitivo. La participación en el Mundialito representa una oportunidad invaluable para las jugadoras de seguir creciendo y hacer escuchar su nombre en una competencia de alto nivel.
Un objetivo claro: disfrutar y competir con todo
La motivación principal de las chicas de Talleres es disfrutar del viaje y del torneo, sin perder de vista el objetivo de representar al club y a su ciudad de la mejor manera posible. Como destacó Germán: "La idea es ir a hacer el mejor papel posible, pero siempre disfrutar el viaje en equipo y entre amigas".