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Deportes Torneo Clausura

Sarmiento sorprende a River, le gana 1-0 en Junín y lo mantiene fuera de los playoffs

Sarmiento se impone 1-0 con gol de Julián Contrera a los 15 minutos del primer tiempo. River necesita ganar para clasificar a las copas. Seguí las incidencias del partido.

14 de Octubre de 2026
Sarmiento le gana a River.
Sarmiento le gana a River. Foto: Infobae.

Sarmiento se impone 1-0 con gol de Julián Contrera a los 15 minutos del primer tiempo. River necesita ganar para clasificar a las copas. Seguí las incidencias del partido.

River visita a Sarmiento en el estadio "Eva Perón, de la ciudad de Junín (provincia de Buenos Aires), en la tarde-noche del miércoles. Al elenco dirigido por Leonardo Ponzio le urge ganar para clasificar entre los mejores ocho equipos de la zona B del Torneo Clausura.

Seguí las incidencias del partido:

 

55 MINUTOS: ¡GOL ANULADO DE RIVER PLATE!

Gonzalo Montiel aprovechó un centro de Fausto Vera para encajar la igualdad en Junín.

 

52 MINUTOS: ¡TREMENDA TAPADA DE AYALA!

El guardameta de Sarmiento contuvo en dos tiempos un potente remate de Ángel Correa dentro del área.

 

46 minutos: atajada clave de Beltrán

El arquero de River Plate rechazó un tiro de Santiago Salle a quemarropa.

 

¡INICIÓ LA SEGUNDA PARTE!

 

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

 

40 minutos: Sarmiento volvió a acercarse al arco de Beltrán

Jhon Rentería sacudió un disparo que se fue a centímetros de un palo.

 

38 minutos: nueva aparición de Thyago Ayala

El guardameta local contuvo sin problemas un remate de Ángel Correa a distancia.

 

36 minutos: Thiago Almada probó suerte con la pelota parada

La pegada del ex hombre de Atlético de Madrid mandó el balón por encima del travesaño.

 

34 MINUTOS: ¡DOBLE INTERVENCIÓN DE AYALA PARA EVITAR EL EMPATE!

El arquero de Sarmiento despejó un intento de Tomás Galván hacia un costado y, en el rebote, interceptó el centro que iba en dirección a Sebastián Driussi.

 

 

30 minutos: Contrera aceleró para Sarmiento

El atacante del Verde desenfundó un remate desde lejos, que terminó en las manos de Santiago Beltrán.

 

25 minutos: River Plate empuja para buscar el empate

El Millonario tiene el dominio de la pelota, pero Sarmiento controla el partido sin avances claros sobre el arco de Thyago Ayala.

 

16 minutos: Correa respondió para River Plate

Angelito ejecutó un tiro sin potencia desde afuera del área a las manos del arquero Thyago Ayala.

 

14 MINUTOS: ¡GOL DE SARMIENTO!

Julián Mavilla desbordó sobre el costado derecho y levantó un centro a baja altura que empujó Julián Contrera a la red.

 

 

10 MINUTOS: ¡DRIUSSI ESTRELLÓ UN REMATE EN EL TRAVESAÑO!

El goleador estuvo atento para buscar un centro de Ángel Correa al área chica, se anticipó a Renzo Orihuela y ensayó un disparo de primera que pegó en el parante superior.

 

3 MINUTOS: ¡EL PALO LE NEGÓ EL GOL A SARMIENTO!

El zurdazo de Lucas Suárez en la puerta del área fue rechazado por el caño derecho de Santiago Beltrán en la primera llegada de riesgo en el partido.

 

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

 

Formaciones confirmadas

 

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera; Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

 

Sarmiento: Thyago Ayala; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Cristian Zabala, Manuel García, Julián Mavilla; Jhon Rentería y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Temas:

River Sarmiento Torneo Clausura
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