Tragedia en el Atlántico Sur: un marinero murió tras sufrir un accidente en un buque pesquero

Fue aprisionado por uno de los portones del aparejo de pesca.

Un marinero de 53 años murió tras sufrir un accidente laboral a bordo del buque pesquero Cabo Vírgenes, mientras realizaba maniobras de pesca en el Atlántico Sur. El trabajador quedó aprisionado por uno de los portones del aparejo y sufrió heridas de extrema gravedad. Aunque la Prefectura Naval Argentina desplegó un operativo de rescate aéreo, falleció antes de que pudiera concretarse la evacuación.

El trágico episodio ocurrió este martes, a unas 190 millas náuticas al nordeste de Puerto Deseado, cuando la embarcación se encontraba en plena actividad pesquera. Según informó el medio local El Chubut, el marinero realizaba tareas sobre la cubierta cuando se produjo el accidente.

El buque, operado por la empresa Red Chamber Argentina S.A., había partido el 4 de octubre desde Puerto Madryn para desarrollar una campaña de captura de merluza común.

El operativo de rescate que no pudo concretarse

Tras el accidente, el trabajador permaneció consciente durante los primeros momentos, pero su estado de salud se deterioró rápidamente. Ante la gravedad de las lesiones, el capitán del pesquero dio aviso a la estación costera de Comodoro Rivadavia y solicitó asistencia médica.

La Prefectura Naval Argentina activó los protocolos de emergencia y dispuso el despliegue de un helicóptero Dauphin PA-43 y un avión PA-25 para realizar una aeroevacuación en alta mar. Paralelamente, se ordenó al buque navegar hacia Puerto Deseado para facilitar el encuentro con las aeronaves.

Sin embargo, mientras se desarrollaba el operativo, el marinero perdió el conocimiento y dejó de presentar signos vitales. Sus compañeros comenzaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y utilizaron un desfibrilador externo automático, siguiendo las indicaciones de profesionales médicos transmitidas por radio.

Pese a los esfuerzos de la tripulación, no lograron revertir el cuadro y se confirmó el fallecimiento del trabajador a bordo.

La Justicia ordenó pericias en el buque

Una vez constatada la muerte, la autoridad marítima canceló la evacuación aérea e informó lo ocurrido a la auxiliar fiscal Romina Cerezo.

La Fiscalía dispuso que el buque regresara al puerto de Puerto Madryn, donde se realizarán las actuaciones judiciales correspondientes para establecer las circunstancias del accidente.

Personal de Prefectura e investigadores judiciales tomarán declaraciones a los tripulantes y efectuarán pericias técnicas sobre el equipamiento utilizado durante la maniobra de pesca.

El reclamo del sindicato de trabajadores marítimos

Desde el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), el secretario general de la seccional Puerto Madryn, César Zapata, lamentó el fallecimiento y se refirió a los riesgos que enfrentan los trabajadores del sector.

“Cuando nos despedimos de nuestra familia no sabemos si volvemos, lo hacemos porque tenemos que llevar el plato de comida a la casa”, expresó el dirigente sindical.

El accidente volvió a generar preocupación en la actividad pesquera, debido a que se trata del segundo fallecimiento registrado a bordo del Cabo Vírgenes durante 2026. El antecedente ocurrió en julio, cuando murió otro marinero de la misma embarcación.

La investigación judicial buscará reconstruir la mecánica del accidente y determinar si existieron eventuales responsabilidades relacionadas con las condiciones de seguridad durante las maniobras.