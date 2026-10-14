Vassalli reactiva su fábrica, amplía la jornada laboral y prepara nuevas cosechadoras para 2027

La fábrica de cosechadoras Vassalli avanza con su reactivación productiva tras el cambio de propietarios y prepara una nueva generación de maquinaria agrícola para 2027. La histórica empresa de Firmat, Santa Fe, comenzó a recuperar su actividad después de atravesar una profunda crisis financiera, con medidas que incluyen la ampliación de jornadas laborales, el desarrollo de nuevos equipos y la reconstrucción de su red comercial.

A poco más de un mes de la transferencia de la compañía a un grupo de capitales locales, la nueva administración busca normalizar la producción y cumplir con entregas pendientes de la gestión anterior. Además, trabaja para restablecer el vínculo con proveedores que habían interrumpido el suministro de componentes debido a los problemas económicos.

Según pudo saber La Nación a través de fuentes cercanas a la empresa, unos 30 empleados de las áreas de ingeniería y producción comenzarán a trabajar jornadas completas desde el próximo jueves, mientras que el resto del personal continuará, por el momento, con una modalidad reducida de cuatro horas diarias.

Nuevas cosechadoras Vassalli para 2027

Uno de los principales proyectos de la nueva administración es el desarrollo de una generación renovada de cosechadoras y plataformas agrícolas, cuya presentación está prevista para 2027.

El área de ingeniería trabaja en distintas versiones de estos equipos, que incorporarán tecnología de última generación y buscarán mejorar la competitividad de la marca.

Aunque todavía no se difundieron las especificaciones técnicas, fuentes cercanas a la compañía señalaron que la intención es fabricar maquinaria “a la altura del mercado internacional”.

La expectativa es presentar los nuevos modelos durante las exposiciones agroindustriales del próximo año, como parte de una estrategia destinada a reposicionar a Vassalli en el mercado argentino.

El desarrollo de estas unidades se realizará en paralelo con la fabricación de los modelos actuales, que continúan siendo necesarios para cumplir compromisos comerciales pendientes.

Ampliación de la jornada laboral en la fábrica

La recuperación de la actividad tendrá un primer impacto en la organización del trabajo dentro de la planta industrial de Firmat.

Actualmente, los empleados cumplen jornadas reducidas de cuatro horas diarias, una modalidad implementada en el contexto de la crisis que afectó a la compañía.

Sin embargo, desde el próximo jueves, aproximadamente 30 trabajadores vinculados con ingeniería y producción pasarán a desempeñarse durante jornadas completas.

La medida alcanzará tanto a quienes participan en el diseño de las nuevas cosechadoras como a los empleados que intervienen en la fabricación de los equipos existentes.

Por el momento, no se anunció una ampliación generalizada del horario para toda la plantilla, por lo que el resto del personal continuará con el esquema reducido.

Vassalli busca cumplir con las entregas pendientes

Otro de los objetivos de la nueva administración es regularizar las operaciones comerciales que quedaron inconclusas antes del cambio de propietarios.

La fábrica continúa produciendo modelos anteriores para entregar cosechadoras que habían sido comercializadas durante la gestión de la familia Marsó, pero que todavía no habían llegado a sus compradores.

“Se están entregando máquinas que se adeudan de la gestión anterior”, explicaron fuentes cercanas a la empresa.

La normalización de esas operaciones forma parte de los compromisos asumidos por los nuevos dueños, junto con la recuperación de la actividad industrial y la continuidad de los puestos de trabajo.

Al mismo tiempo, la compañía busca restablecer la confianza de clientes y distribuidores, afectada por los problemas financieros y productivos de los últimos meses.

Proveedores vuelven a abastecer a la fábrica

La reactivación también depende de recuperar el suministro de componentes necesarios para fabricar maquinaria agrícola.

Durante la crisis, algunas empresas proveedoras habían dejado de venderle insumos a Vassalli debido a las dificultades económicas y los incumplimientos acumulados.

Según informó La Nación, en las últimas semanas comenzaron a restablecerse algunas entregas de materiales y componentes, lo que representa un avance para la continuidad de la producción.

Las fuentes consultadas reconocieron que la situación había llegado a un punto en el que determinados proveedores no estaban dispuestos a realizar nuevas operaciones comerciales con la fábrica.

La nueva administración trabaja ahora para recomponer esas relaciones y garantizar el abastecimiento necesario para sostener el proceso de recuperación.

Volverán las ventas a través de concesionarios

La estrategia comercial también experimentará modificaciones respecto de la gestión anterior.

Mientras que los anteriores propietarios habían priorizado las ventas directas al público, el nuevo grupo empresario busca reconstruir una red de concesionarios en las principales regiones agrícolas del país.

La intención es que estos establecimientos vuelvan a funcionar como intermediarios entre la fábrica y los productores, tanto para la comercialización de nuevas máquinas como para la atención de equipos que ya se encuentran en funcionamiento.

La recuperación de los concesionarios permitirá ampliar la presencia territorial de Vassalli y fortalecer los servicios de asistencia a los usuarios de la marca.

Esta reorganización comercial acompañará el lanzamiento de la nueva línea de cosechadoras prevista para 2027.

Un parque de 7.000 cosechadoras para renovar

La compañía estima que actualmente existen alrededor de 4.000 cosechadoras Vassalli y Don Roque en actividad, a las que se suman otras 3.000 unidades que todavía funcionan, aunque presentan un elevado nivel de antigüedad.

Esto representa un parque aproximado de 7.000 máquinas que podrían requerir mantenimiento, modernización o renovación durante los próximos años.

Para atender esa demanda, la nueva administración analiza implementar alternativas comerciales que permitan a los productores reemplazar equipos usados por modelos más modernos.

“Todas ellas van a ser atendidas con operaciones intragrupo, plan cambio o plan canje, según sea la modernidad de cada máquina usada”, señalaron fuentes cercanas a la compañía.

La propuesta apunta a recuperar clientes históricos y generar nuevas oportunidades de comercialización para la fábrica.

La situación de los trabajadores y las deudas salariales

La recuperación de Vassalli se produce después de un período de dificultades que incluyó atrasos salariales, conflictos laborales y una importante reducción de la producción.

Cuando se anunció el cambio de propietarios, más de 200 trabajadores estaban afectados por la disminución de la actividad, mientras que la empresa acumulaba compromisos salariales pendientes desde septiembre de 2025.

Según las fuentes consultadas por La Nación, la nueva administración viene abonando regularmente los salarios correspondientes a julio, agosto y septiembre.

Entre los compromisos asumidos durante la transferencia de la compañía figuraban la regularización de las deudas laborales, la continuidad del personal y la recuperación progresiva de la producción.

La ampliación de la jornada laboral de parte de los empleados constituye una de las primeras medidas concretas de esta nueva etapa, aunque todavía resta avanzar en la normalización integral de la actividad.

Quiénes son los nuevos dueños de Vassalli

El cambio de propietarios se formalizó a fines de agosto, cuando la familia Marsó transfirió el 100% de las acciones de Vassalli a un grupo empresario encabezado por Roberto Santiago Chinelli.

La operación se acordó por el valor simbólico de un dólar, con el compromiso de que los compradores asumieran los pasivos de la compañía y llevaran adelante un proceso de reactivación.

Fundada en 1949 por Roque Vassalli, la empresa constituye una de las marcas históricas de la industria argentina de maquinaria agrícola y mantiene una fuerte vinculación con la actividad económica de Firmat.