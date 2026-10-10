Casi 1.000 empresas menos en julio: ya son 32.290 las bajas desde que asumió Milei

El cierre de empresas en Argentina continúa reflejándose en las estadísticas oficiales. Durante julio de 2026, el país registró 948 empleadores menos que en junio y acumuló una reducción de 32.290 firmas desde noviembre de 2023, el mes anterior a la asunción del presidente Javier Milei.

Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), relevados por Infobae, en julio había 480.067 empresas con al menos un trabajador formal, frente a las 512.357 contabilizadas en noviembre de 2023. La diferencia representa una caída del 6,3% en 32 meses.

El retroceso también se observa en la comparación mensual. En junio había 481.015 empresas registradas, por lo que julio mostró una disminución del 0,2%. Aunque la reducción fue menor que la registrada en marzo, abril y mayo, el resultado volvió a ser negativo.

Dieciocho meses consecutivos de caída

Los registros de la SRT muestran que julio completó 18 meses consecutivos de descenso en la cantidad de empleadores. La última variación positiva ocurrió en enero de 2025, cuando se incorporaron 1.194 firmas. Desde febrero de ese año, todos los meses finalizaron con menos empresas registradas.

El máximo de la serie se alcanzó en enero de 2024, con 514.204 empleadores. En comparación con ese nivel, julio de 2026 presentó 34.137 empresas menos, una reducción equivalente a un promedio aproximado de 1.138 por mes durante 30 meses.

La SRT todavía no publicó el detalle sectorial correspondiente a julio. Sin embargo, la información disponible hasta junio muestra que el comercio, la industria y el agro concentraron buena parte del retroceso, con 15.353 bajas acumuladas entre las tres actividades desde noviembre de 2023.

Las causas que explican la reducción de empresas

El economista Hernán Bergstein, profesor de la Universidad Nacional de Lanús y especialista en pequeñas y medianas empresas, vinculó este fenómeno con distintos aspectos de la política económica nacional.

En declaraciones a la agencia EFE, sostuvo que el ingreso de importaciones de bajo costo representa una "competencia desleal" para numerosas pymes industriales. También señaló que la pérdida de poder adquisitivo de los salarios afecta directamente la demanda interna.

En ese contexto, explicó que "las empresas bajan su producción hasta cerrar porque no tienen demanda". Además, mencionó la reducción del gasto público y sus consecuencias sobre las firmas proveedoras del Estado, así como las dificultades que se trasladan entre empresas y proveedores.

Qué dijo Javier Milei sobre los cierres

El presidente Javier Milei también se refirió al cierre de empresas durante una entrevista. Según planteó, muchas de las firmas que desaparecen de los registros son emprendimientos unipersonales y no necesariamente compañías con grandes estructuras productivas.

El mandatario sostuvo, además, que durante su gestión aumentó la cantidad de empleo y que el consumo alcanzó niveles récord, una interpretación diferente de la presentada por el economista consultado.

Por ahora, las estadísticas de la SRT confirman que julio cerró con 480.067 empleadores registrados, el menor número desde noviembre de 2023. La serie refleja una reducción sostenida de unidades con trabajadores formales, aunque por sí sola no permite determinar cuántas cesaron definitivamente sus actividades.