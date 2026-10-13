Ruralistas piden eliminar las retenciones por ley y que los granos se paguen en dólares

La Sociedad Rural de Rosario reclamó al Congreso que el Presupuesto 2027 contemple la eliminación definitiva de las retenciones, el pago de cereales en dólares y financiamiento a tasas bajas. La entidad pidió reglas claras para fomentar las inversiones agropecuarias.
La Sociedad Rural de Rosario (SRR) pidió eliminar las retenciones por ley y que los granos se paguen en dólares, en el marco del debate del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados de la Nación. La entidad agropecuaria reclamó que el Congreso incorpore estas propuestas a la discusión presupuestaria y establezca condiciones de previsibilidad para los productores.
A través de un comunicado, la institución solicitó avanzar con una legislación que establezca un cronograma para eliminar definitivamente los derechos de exportación. También planteó la necesidad de modificar las condiciones de comercialización de los cereales, de manera que los productores reciban sus pagos en la misma moneda en la que cotizan internacionalmente.
La entidad valoró las reducciones de retenciones impulsadas por el Gobierno nacional, pero consideró necesario que estas medidas queden establecidas mediante una ley para evitar modificaciones futuras. Además, reclamó herramientas de financiamiento con tasas de interés bajas que permitan sostener las inversiones productivas.
El reclamo para eliminar definitivamente las retenciones
La Sociedad Rural de Rosario sostuvo que los derechos de exportación representan una carga significativa para la producción agropecuaria y cuestionó que esos recursos no sean coparticipados con las provincias donde se desarrolla la actividad. "Se le descuentan en forma automática los derechos de exportación, que no se coparticipan y no vuelven a las provincias donde se genera la producción", expresó la entidad en su documento.
En ese sentido, la comisión directiva analizó las proyecciones del Presupuesto 2027 y señaló que el proyecto contempla una recaudación de 12,06 billones de pesos por derechos de exportación, lo que representaría un incremento del 41,3% respecto de 2026, pese a la aplicación de alícuotas más bajas.
Proponen reducir las alícuotas a cero por ley
La institución consideró que la eliminación de los derechos de exportación podría favorecer la actividad económica y generar mayores inversiones en el sector agropecuario. "La eliminación de las retenciones no es un costo fiscal: es una inversión que se recupera en una gestión", sostuvo la Sociedad Rural de Rosario, al fundamentar su postura sobre los efectos económicos de la medida.
Para avanzar con este objetivo, la entidad pidió que el Congreso trate iniciativas legislativas vinculadas con los proyectos de Gisela Scaglia y Martín Ardohain, que proponen reducir las alícuotas a cero y derogar el artículo 755 del Código Aduanero, relacionado con las facultades para modificar los derechos de exportación.
Quieren que los cereales se paguen en dólares
Otro de los principales reclamos estuvo relacionado con las condiciones de comercialización de los granos. La Sociedad Rural de Rosario cuestionó que los productores deban operar bajo un sistema en el que los exportadores están obligados a liquidar las divisas provenientes de sus ventas al exterior.
Según la entidad, esta situación genera diferencias entre los ingresos de los productores y los costos de los insumos agropecuarios, muchos de los cuales tienen valores vinculados con el dólar.
Por ese motivo, reclamó "que el cereal se pague en la moneda en que cotiza, como ya ocurre con los insumos agropecuarios". La institución sostuvo que esta modificación permitiría mejorar las condiciones comerciales del sector.
Financiamiento y previsibilidad para invertir
La Sociedad Rural también solicitó que se incorporen herramientas de financiamiento accesible, con tasas de interés bajas, para facilitar las inversiones en maquinaria, tecnología e infraestructura productiva.
La entidad consideró que las decisiones de inversión agropecuaria requieren reglas estables y previsibilidad a largo plazo, especialmente por los ciclos de producción y los costos que enfrenta el sector.
Finalmente, la conducción de la SRR insistió en que el tratamiento del Presupuesto 2027 representa una oportunidad para debatir las modificaciones tributarias y comerciales reclamadas.
En ese sentido, pidió que el Congreso avance con las iniciativas para brindar al campo condiciones que, según su postura, permitan sostener la producción, mejorar la competitividad y fomentar nuevas inversiones.