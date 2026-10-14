Frigerio visitó una empresa arrocera que busca duplicar su producción con financiamiento del CFI

El gobernador Rogelio Frigerio recorrió las instalaciones de Marcos Schmukler SA, una firma familiar que integra toda la cadena del arroz y cuenta con una trayectoria de más de seis décadas en la industria entrerriana. La empresa accedió a créditos destinados a la incorporación de equipamiento y la ampliación de su molino arrocero.

Durante la visita, el mandatario estuvo acompañado por el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe; la titular de la firma, Roxana Schmukler; y el intendente de San Salvador, Jorge Zambom.

"Es una empresa familiar que nos llena de orgullo. Tiene 61 años, fue creciendo año a año y lo sigue haciendo, apostando por el desarrollo. Ahora, con la asistencia del CFI a través de la provincia, incorporando máquinas para duplicar la producción", afirmó Frigerio.

En ese marco, señaló que dialogaron también sobre las necesidades de la firma, "de las cosas que necesitan por parte del Estado para seguir creciendo y generando empleo, que es lo más importante", sostuvo y aseguró que "fue un encuentro muy productivo".

Por su parte, Lamothe destacó la importancia de conocer de cerca a las empresas que acceden a las herramientas de financiamiento. "A nosotros en Buenos Aires siempre nos toca ver, analizar carpetas, números fríos, analizar variables y ver las inversiones. Ver a la gente que produce, el entusiasmo que hay acá para, como decía el gobernador, duplicar la producción, arriesgar e invertir, nos llena de alegría", expresó.

Asimismo, valoró el trabajo conjunto con el gobierno provincial para facilitar el acceso al financiamiento. "Hay un equipo de gobierno muy pendiente de que las herramientas financieras lleguen a los que producen, a los que invierten", remarcó. En esa línea, aseguró que "todo el despliegue de las herramientas del Consejo Federal de Inversiones está siendo utilizado al 100 por ciento en Entre Ríos y para nosotros eso nos llena de orgullo. Es el camino que queremos multiplicar en el resto del país", concluyó.

Por su parte, el intendente de San Salvador, Jorge Zombón, destacó la importancia de la empresa para la localidad y el crecimiento del sector arrocero. "Para San Salvador esto es muy importante. Esta familia está asumiendo el desafío de crecer en lo suyo, y el arroz es identitario para nuestra ciudad. Es muy fuerte e importante lo que se hace desde esta empresa y en San Salvador en relación con el sector", expresó.

En este marco, la titular de la empresa, Roxana Schmukler, dijo que la inversión representa un paso más en el crecimiento de la empresa, pese a los desafíos que atraviesa el sector arrocero. "Siempre es un desafío, a pesar de todo lo que vivimos día a día en el sector, pero para nosotros significa fortalecernos e ir por más. Esta es una de las primeras inversiones de varios proyectos que tenemos por delante y vamos a ir cumpliéndolos de a poco", expresó. Además, agradeció al gobernador y al Consejo Federal de Inversiones (CFI) por el acompañamiento.

La planta cuenta con alrededor de 90 trabajadores, cifra que asciende a unas 160 personas durante la campaña arrocera.