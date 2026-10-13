Frigerio recorrió una empresa exportadora de frutas que proyecta nuevas inversiones

El gobernador Rogelio Frigerio recorrió una empresa exportadora de frutas en Colonia Ayuí, departamento Concordia, junto al secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe. Durante la visita a Integrity Argentina SA, las autoridades conocieron el funcionamiento de la firma y sus proyectos de inversión destinados a ampliar la producción, incorporar energías renovables y fortalecer las exportaciones.

La compañía se dedica a la producción de arándanos, cítricos dulces y frambuesas, y dispone de una planta de empaque en Entre Ríos, donde se realizan tareas de acondicionamiento, conservación y control sanitario de frutas frescas destinadas a mercados internacionales.

En ese marco, se informó que la empresa accedió a herramientas de financiamiento del CFI para instalar un sistema de energía fotovoltaica, incorporar nuevas variedades productivas y prefinanciar exportaciones de arándanos hacia Países Bajos.

Financiamiento para fortalecer la producción

Durante la recorrida, Frigerio destacó la importancia de acompañar a las empresas que invierten y generan empleo en la provincia. En ese sentido, indicó que Entre Ríos cuenta con 48.000 millones de pesos en créditos y proyectos en gestión ante el CFI, destinados a diferentes actividades productivas.

Las inversiones proyectadas por Integrity Argentina SA incluyen la incorporación de tecnología para aprovechar la energía solar y mejorar las condiciones de producción. Asimismo, la empresa busca ampliar su capacidad productiva mediante la introducción de nuevas variedades de frutas.

El financiamiento para preexportaciones permitirá acompañar las operaciones comerciales de arándanos destinadas al mercado europeo, particularmente a Países Bajos, uno de los destinos internacionales de la producción frutícola.

El CFI destacó el trabajo con Entre Ríos

Por su parte, Ignacio Lamothe valoró la articulación entre el organismo y el Gobierno provincial para impulsar proyectos de inversión y facilitar el acceso al crédito de las empresas. "Entre Ríos es una provincia que le presta mucha atención a los sectores productivos y utiliza las líneas de financiamiento del CFI intensivamente", sostuvo el funcionario.

Además, afirmó: "Vemos en Entre Ríos un ejemplo de utilización de las herramientas financieras del CFI. De hecho, es la provincia que mejor las utiliza". En ese sentido, destacó la importancia de visitar establecimientos que accedieron a financiamiento y asistencia técnica para conocer el desarrollo de sus proyectos.

Buscan abrir el mercado estadounidense para los cítricos

En paralelo, el Gobierno provincial trabaja junto a productores y entidades vinculadas con la citricultura para avanzar en la apertura del mercado de Estados Unidos a los cítricos dulces entrerrianos.

También financia el 75% del plan de lucha contra el HLB, una enfermedad que afecta a los cítricos, y desarrolla un sistema informático basado en inteligencia artificial para anticipar su detección y fortalecer los controles sanitarios.

Otra de las iniciativas es la implementación de la Guía Citrícola Digital, una herramienta destinada a simplificar los trámites para el traslado de frutas, mejorar la trazabilidad y optimizar los controles. Su puesta en funcionamiento está prevista para enero de 2027.

Una empresa vinculada con mercados internacionales

Integrity Argentina SA forma parte de un grupo empresario cuya sede central se encuentra en Santiago de Chile y que cuenta con trayectoria desde 1994 en servicios destinados a la fruticultura de exportación.

La planta ubicada en Entre Ríos cumple funciones vinculadas con la preparación de frutas frescas para su comercialización internacional, mediante procesos de empaque, conservación y verificación sanitaria.

La visita permitió conocer las inversiones previstas por la compañía y las herramientas financieras disponibles para acompañar su crecimiento, en un contexto en el que la provincia busca fortalecer la producción frutícola y ampliar sus mercados de exportación.