Frigerio inauguró obras educativas y recorrió mejoras en el hospital de Federación

El gobernador Rogelio Frigerio inauguró obras educativas en Federación y supervisó mejoras en el Hospital San José, establecimientos escolares y un acceso rural. Las intervenciones incluyeron nuevos espacios, refacciones y trabajos de infraestructura vial.
El gobernador Rogelio Frigerio inauguró obras educativas en Federación y recorrió distintos trabajos de infraestructura sanitaria, escolar y vial, durante una visita oficial que incluyó la habilitación de una nueva Unidad Educativa de Nivel Inicial (UENI) y del comedor de la Escuela Agrotécnica Nº 150 El Limonar.
Además, supervisó intervenciones finalizadas en el Hospital San José y la Escuela Nº 17 Recuerdos de Provincia, junto con una obra de alcantarillado en el acceso a Colonia La Argentina.
La recorrida se desarrolló junto a autoridades provinciales y municipales, entre ellas el intendente de Federación, Ricardo Bravo; el titular de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), Gustavo Cusinato; y el presidente de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg), Carlos Cecco. Las actividades permitieron verificar el estado de las obras y conocer las mejoras incorporadas en diferentes establecimientos.
Durante la jornada, Frigerio destacó la importancia de concluir los proyectos de infraestructura y sostuvo que las inversiones debían responder a las necesidades de la comunidad. También hizo referencia a las dificultades financieras que atravesaba la administración provincial y a la necesidad de administrar los recursos disponibles.
Frigerio destacó la continuidad de las obras públicas
El mandatario recordó que había visitado anteriormente el Hospital San José cuando comenzaban los trabajos de refacción y señaló que las intervenciones estaban prácticamente concluidas. En ese sentido, remarcó la importancia de recuperar instalaciones que presentaban problemas edilicios.
"Esto es obra pública. Hospitales que se caían a pedazos y se llovía, y hoy tienen este nivel que lo pueden disfrutar todos los pacientes. Esto no tiene que ver con los colores políticos. Tienen que ver con empezar y terminar las obras, que es algo que también se había perdido de vista en la provincia", expresó.
En relación con la nueva Unidad Educativa de Nivel Inicial, Frigerio destacó las características del edificio y aseguró que se trataba de una instalación moderna. "Increíble, de las más lindas que tenemos en la provincia. A pesar de las dificultades, seguimos adelante, haciendo cosas y destinando los recursos de los contribuyentes a donde tienen que ir", subrayó.
Una nueva unidad educativa con seis salas
La nueva Unidad Educativa de Nivel Inicial fue ejecutada por el Gobierno de Entre Ríos mediante la Unidad Ejecutora Provincial, con financiamiento nacional correspondiente al Programa 46 de Fortalecimiento Edilicio en Jardines de Infantes. La inversión alcanzó los 926,6 millones de pesos.
El establecimiento cuenta con seis salas equipadas con sus respectivos sanitarios, una sala multipropósito, un salón de usos múltiples, cocina, depósitos y un sector destinado a las tareas administrativas y de conducción institucional. También dispone de espacios exteriores para actividades recreativas y educativas.
El intendente Ricardo Bravo valoró la inauguración y recordó que el proyecto había comenzado a gestionarse durante 2023. "Esta obra es para nosotros un orgullo porque la hemos gestionado en el 2023. Cuando asume el gobernador, le da continuidad y hoy ya se está inaugurando oficialmente", manifestó.
Un nuevo comedor para 200 estudiantes
Otra de las inauguraciones se concretó en la Escuela Agrotécnica Nº 150 El Limonar, donde se habilitó un comedor destinado a mejorar las condiciones de alimentación, funcionamiento e higiene del establecimiento, que atiende a aproximadamente 200 alumnos.
La intervención demandó una inversión cercana a los 323 millones de pesos y contempló la construcción de un salón principal, una cocina equipada, un almacén para insumos y vestuarios. Las instalaciones quedaron finalizadas para su utilización por parte de la comunidad educativa.
La obra permitió incorporar espacios específicos para la elaboración, conservación y distribución de alimentos. Estas mejoras estuvieron orientadas a fortalecer las condiciones edilicias del servicio alimentario que reciben los estudiantes de la institución agrotécnica.
Mejoras en la cocina del Hospital San José
Durante su visita, Frigerio también recorrió la refacción y ampliación de la cocina del Hospital San José de Federación, una intervención ejecutada con financiamiento de Cafesg que representó una inversión superior a los 261 millones de pesos.
Los trabajos incluyeron la reorganización de los espacios destinados a la preparación de alimentos y la incorporación de equipamiento, como mesadas de acero inoxidable, heladeras y cocinas. La renovación buscó mejorar las condiciones de higiene y funcionamiento del sector.
La directora del establecimiento, Marita Urquiza, destacó la importancia de las instalaciones para la atención de los pacientes. "Significa más salud porque hay una buena comida en buenas condiciones de proceso. Eso es importante para todos. Es un lugar impecable con todos los insumos necesarios para la elaboración de las comidas", explicó.
Destacaron las inversiones sanitarias
Urquiza también mencionó otras tareas de mantenimiento y recuperación realizadas en el hospital, entre ellas la limpieza del oratorio, intervenciones en los baños del personal y el reemplazo de cielorrasos. Señaló que estas mejoras fueron posibles mediante la colaboración de diferentes sectores.
Por su parte, el presidente de Cafesg, Carlos Cecco, indicó que la inversión vinculada con el establecimiento sanitario rondó los 280 millones de pesos, al considerar también otros elementos incorporados para mejorar la prestación del servicio.
"Estamos trabajando intensamente y tenemos mucho por delante", sostuvo Cecco, quien hizo referencia a las distintas intervenciones de infraestructura que el organismo desarrollaba en localidades de la región de Salto Grande.
Refacciones en otra escuela de Federación
La agenda oficial incluyó una recorrida por la Escuela Nº 17 Recuerdos de Provincia, donde se ejecutaron obras para mejorar las condiciones edilicias y los espacios destinados a la alimentación de los estudiantes.
La intervención contempló la construcción de un nuevo comedor y un depósito, además de reparaciones de techos, renovación de instalaciones eléctricas y otras mejoras generales. Los trabajos se encontraban finalizados y demandaron una inversión de 195,8 millones de pesos.
Estas obras estuvieron destinadas a resolver necesidades de infraestructura del establecimiento y a proporcionar mejores condiciones para el desarrollo de las actividades escolares y los servicios complementarios que ofrece la institución.
Construyen una alcantarilla para evitar anegamientos
Finalmente, el gobernador visitó los trabajos de construcción de una alcantarilla de hormigón armado en el acceso a Colonia La Argentina, en la comuna de Gualeguaycito. La intervención tenía como finalidad mejorar el drenaje del agua y reducir los problemas de anegamiento que afectaban la circulación.
El proyecto contempla tres conductos de hormigón armado, cada uno de 2,50 metros de ancho por 2,50 metros de alto. La estructura permitirá mejorar el escurrimiento en un sector utilizado por vecinos y vehículos vinculados con la actividad productiva.
La obra permanecía en ejecución y contaba con un presupuesto superior a los 147 millones de pesos. Su concreción apuntaba a facilitar el tránsito y el transporte de la producción forestal y citrícola, actividades relevantes para la zona.
Frigerio se refirió a las dificultades financieras
En el balance de la recorrida, Frigerio sostuvo que la continuidad de las inversiones requería eficiencia administrativa, transparencia y compromiso de los equipos de gestión, especialmente frente a las restricciones presupuestarias.
"En esta sequía de financiamiento tenemos que ser mucho más transparentes, mucho más eficaces y tener un equipo con mucho más compromiso para poder hacer cosas aún sin recursos", afirmó el gobernador.
Por último, Bravo destacó la continuidad de proyectos iniciados durante gestiones anteriores y valoró la posibilidad de concretar obras reclamadas por los vecinos. El intendente señaló que las intervenciones en educación y salud respondían a demandas de la comunidad y resaltó el trabajo conjunto entre el municipio y la provincia.