Frigerio participó de una jornada para impulsar proyectos liderados por mujeres

El gobernador Rogelio Frigerio participó de una jornada para impulsar el desarrollo productivo y financiero de mujeres entrerrianas, realizada este martes en la sede de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg), en Concordia. La actividad fue organizada junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI) e incluyó la entrega simbólica de certificados de financiamiento a emprendedoras de la provincia.

El encuentro reunió a mujeres que lideran emprendimientos y empresas, con el objetivo de acercar herramientas de capacitación y financiamiento para fortalecer sus proyectos. La iniciativa se desarrolló en el marco del Programa para el Desarrollo Productivo y Financiero de Mujeres del CFI.

De la jornada participaron también el intendente de Concordia, Francisco Azcué; el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe; y la jefa de Gabinete de Asesores, Marcela Garavano, junto a representantes del organismo y emprendedoras entrerrianas.

Más de $5.000 millones para proyectos de mujeres

Durante la actividad, se informó que Entre Ríos registra más de 50 proyectos gestionados a través del programa, por un monto superior a los 5.000 millones de pesos. La propuesta busca acompañar el crecimiento de empresas lideradas por mujeres mediante créditos y asistencia técnica.

Frigerio destacó la importancia de la iniciativa, que tuvo su origen en Misiones y posteriormente se extendió a otras provincias. En ese contexto, señaló que Entre Ríos adquirió un papel relevante dentro del programa y reafirmó el acompañamiento provincial al sector emprendedor.

"Apostamos mucho al emprendedurismo", expresó el mandatario, al tiempo que remarcó la necesidad de generar oportunidades para quienes buscan desarrollar una actividad económica propia.

Frigerio destacó el financiamiento del CFI

El gobernador también hizo referencia al trabajo conjunto que mantiene la administración provincial con el Consejo Federal de Inversiones desde el inicio de su gestión. "Estamos hablando de cerca de 50.000 millones de pesos de financiamiento para distintos proyectos, distintas líneas de ayuda que tiene el CFI, que agradecemos profundamente porque nos han servido mucho en estos casi tres años de gestión", sostuvo.

En ese sentido, consideró que el Estado debe acompañar las iniciativas privadas y facilitar las condiciones necesarias para transformar los proyectos en actividades productivas. "El Estado tiene un rol también en facilitar la idea de llevar adelante un sueño y concretarlo, en este caso con financiamiento como el del Consejo Federal de Inversiones, pero también mejorando en general las condiciones de competitividad local y de la región", indicó Frigerio.

Herramientas para generar empleo y desarrollo

Por su parte, el intendente Francisco Azcué destacó la importancia de las políticas orientadas a fortalecer la producción y promover nuevas oportunidades laborales.

"Es una herramienta muy importante que, junto con la inversión en infraestructura, la desregulación y la baja de la presión impositiva, permite crear condiciones para que haya inversión, desarrollo y generación de empleo", manifestó.

Asimismo, señaló que las emprendedoras podrán acceder a capacitaciones y líneas de crédito del CFI para potenciar sus iniciativas comerciales y productivas.

Entregaron certificados a emprendedoras

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la entrega simbólica de certificados de financiamiento a mujeres entrerrianas que lideran empresas, participan de instancias de formación y accedieron a herramientas crediticias del organismo.

La actividad incluyó la presentación del Programa para el Desarrollo Productivo y Financiero de Mujeres, a cargo de representantes del CFI, además de charlas sobre financiamiento productivo y soberanía financiera.

A través de esta propuesta, el Gobierno provincial y el organismo nacional buscan ampliar las posibilidades de acceso al crédito, fortalecer las capacidades de gestión y acompañar el crecimiento de emprendimientos encabezados por mujeres en distintos puntos de Entre Ríos.