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Policiales Siniestro vial en Entre Ríos

Volcó un utilitario en Ruta 18: dos mujeres heridas y corte total del tránsito

Un utilitario volcó en Ruta 18, a la altura del kilómetro 146, en jurisdicción de Villaguay. Dos mujeres de 39 y 68 años fueron trasladadas al Hospital Santa Rosa con lesiones leves. El siniestro obligó a interrumpir completamente la circulación.

14 de Octubre de 2026
Volcó un utilitario en Ruta 18: dos heridas y tránsito cortado.
Volcó un utilitario en Ruta 18: dos heridas y tránsito cortado. Foto: (PER).

Un utilitario volcó en Ruta 18, a la altura del kilómetro 146, en jurisdicción de Villaguay. Dos mujeres de 39 y 68 años fueron trasladadas al Hospital Santa Rosa con lesiones leves. El siniestro obligó a interrumpir completamente la circulación.

Un utilitario volcó en Ruta 18, a la altura del kilómetro 146, en jurisdicción del departamento Villaguay, y provocó lesiones a dos mujeres que viajaban en el vehículo. Como consecuencia del siniestro vial, se dispuso el corte total del tránsito para permitir las tareas de asistencia y las actuaciones correspondientes.

 

Según informó la Policía, el hecho ocurrió cuando, por causas que todavía se investigan, la conductora habría perdido el control del rodado. Esta situación provocó que el vehículo volcara y quedara sobre la calzada, obstaculizando la circulación.

En el utilitario viajaban dos mujeres de 39 y 68 años, quienes recibieron asistencia en el lugar y posteriormente fueron trasladadas al Hospital Santa Rosa de Villaguay para su evaluación médica. Desde la fuerza confirmaron que ambas sufrieron lesiones de carácter leve.

 

Corte del tránsito en Ruta 18

 

En el lugar intervino personal de la Comisaría Primera, dependiente de la Jefatura Departamental Villaguay, que realizó las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del vuelco.

Debido a la posición en la que quedó el vehículo, las autoridades dispusieron la interrupción total de la circulación mientras se desarrollaron las tareas de asistencia y seguridad vial.

 

Finalmente, se recomendó a los conductores circular con precaución, respetar las indicaciones del personal interviniente y mantenerse atentos a las condiciones de tránsito en el sector.

Temas:

Villaguay ruta 18 vuelco lesiones
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