Una histórica marca de zapatillas vuelve a la Argentina

La histórica marca de zapatillas Pony volverá a comercializarse en la Argentina durante octubre de 2026, a través de un acuerdo con Grupo Addnice, la compañía nacional que fabrica y distribuye calzado de la marca Head. La empresa asumió la representación y distribución exclusiva de Pony, que tuvo una importante presencia en el mercado argentino durante las décadas de 1970 y 1980.

El regreso se concretará mediante el canal deportivo, por lo que los productos estarán disponibles en comercios especializados en artículos deportivos. Sin embargo, todavía no se informaron los modelos que integrarán la primera colección, los precios ni los establecimientos que participarán del lanzamiento.

La operación permitirá a Grupo Addnice ampliar su cartera de marcas internacionales. Actualmente, Pony pertenece a la compañía estadounidense Iconix International, que administra sus derechos comerciales en distintos mercados mediante acuerdos con distribuidores y fabricantes.

Grupo Addnice es una compañía argentina fundada en 2012, que comenzó sus actividades con el desarrollo y fabricación de zapatillas infantiles. Con el paso de los años, amplió su oferta hacia el calzado deportivo para hombres y mujeres, además de incorporar representaciones de marcas internacionales.

Entre sus principales negocios se encuentra Head, reconocida firma vinculada con disciplinas como el tenis y los deportes de invierno. Addnice se presenta como licenciataria oficial de calzado e indumentaria deportiva de esa marca en el país.

La compañía también cuenta con una estructura industrial en la provincia de Buenos Aires. Según información difundida por la Municipalidad de Tigre en 2023, su planta tenía aproximadamente 6.000 metros cuadrados y empleaba a más de 300 trabajadores.

Desde el grupo destacaron el potencial comercial del acuerdo y señalaron que encontraron una "buena oportunidad en Pony", al tratarse de "una marca con historia en la Argentina y con la que creemos que podemos construir un negocio sólido en el canal deportivo".

¿Las nuevas zapatillas Pony serán fabricadas en Argentina?

Uno de los principales interrogantes del regreso de Pony está relacionado con el origen de los productos que se venderán en el país.

Aunque Grupo Addnice cuenta con instalaciones industriales y experiencia en la fabricación de calzado, el acuerdo anunciado contempla únicamente la representación y distribución exclusiva de la marca estadounidense.

Hasta el momento, la compañía no precisó si las zapatillas serán producidas en su planta de Tigre, fabricadas en otros establecimientos argentinos o importadas desde el exterior.

Tampoco se conocieron detalles sobre el monto económico del contrato, su duración ni la cantidad de puntos de venta que participarán durante la primera etapa.

Otra incógnita es si la nueva colección recuperará los modelos clásicos de Pony, incorporará diseños actuales o incluirá productos desarrollados especialmente para el mercado argentino.

Archivo - Clarín

La historia de Pony y su presencia en Argentina

La marca Pony nació en Manhattan, Nueva York, en 1972, y su nombre proviene de la expresión inglesa Product of New York.

Durante sus primeros años, logró posicionarse en el mercado internacional mediante zapatillas vinculadas con distintas disciplinas deportivas, entre ellas básquetbol, fútbol, tenis y boxeo.

Con el tiempo, sus diseños también ganaron espacio en la moda urbana y el calzado de uso cotidiano, lo que permitió ampliar su presencia más allá del ámbito deportivo.

En Argentina, Pony alcanzó una importante popularidad durante las décadas de 1970 y 1980. Posteriormente, atravesó distintas etapas comerciales, con antecedentes de fabricación local y cambios en su presencia dentro del mercado.

El grupo internacional que controla Pony

Actualmente, los derechos internacionales de Pony están bajo la administración de Iconix International, una compañía estadounidense especializada en la gestión de marcas deportivas y de indumentaria.

En 2015, Iconix adquirió derechos comerciales de Pony para Estados Unidos, Canadá y México mediante una operación que involucró 37 millones de dólares.

Posteriormente, en mayo de 2022, completó la adquisición de los derechos internacionales de la marca, con excepción de China y Taiwán.

Desde entonces, la compañía impulsó distintos acuerdos comerciales para ampliar la presencia de Pony en diferentes países.

Entre esas iniciativas se encontraron un convenio con Genesco para Estados Unidos y Canadá, anunciado en diciembre de 2022, y una colaboración con la cadena británica River Island durante 2026. (IProfesional)