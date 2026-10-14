River pierde 1 a 0 con Sarmiento y se aleja de la zona de clasificación del Torneo Clausura

River pierde 1 a 0 con Sarmiento en un partido postergado de la fecha 11 del Torneo Clausura. Ambos buscan sumar puntos importantes para sus aspiraciones en el campeonato.
River pierde 1 a 0 con Sarmiento en un partido postergado de la fecha 11 del Torneo Clausura.
Después de vencer 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto en el Monumental, River visitará este miércoles a las 19 a Sarmiento. El duelo correspondiente a la fecha 11, postergado a pedido del Millonario por el parón internacional de FIFA, será de vital importancia para que los de Núñez se mantengan vivos en la pelea por entrar a la próxima Copa Libertadores.
El desarrollo del partido:
29' PT: El partido es de ida y vuelta con chances para los dos
Sin tanta claridad en las jugadas de peligro, Sarmiento y River juegan un gran partido en Junín.
14' PT: Gol de Sarmiento: Julián Contrera hizo el 1-0
Luego de un buen centro bajo de Marabel, Contrera la empujó en la línea y anotó el primero para el Verde de Junín.
¡RIVER PAGÓ CARO EL ERROR! La defensa del Millonario quedó desordenada tras un lateral, Marabel se la llevó y Contrera apareció por el centro para anotar el 1-0 de Sarmiento. https://t.co/nvNzKSHFQ4— SportsCenter (@SC_ESPN) October 14, 2026
10' PT: Ahora lo tuvo Driussi para River
Tras un centro de Correa desde la derecha, Driussi se anticipó a su marcador, se estiró en el aire y la pelota pegó en el travesaño.
3' PT: ¡Lo tuvo Sarmiento con dos chances claras de gol!
A través de un lateral en ataque, Suárez tomó el rebote tras el despeje del Millonario y su remate pegó en el palo. En el rebote, García volvió a patear y la pelota se fue apenas por arriba del travesaño.
📋 Los 11 del Millonario para esta tarde en Junín ⚽️ #VamosRiver ⚪️🔴⚪️ https://t.co/UbVYjIIWPp— River Plate (@RiverPlate) October 14, 2026
Comenzó el partido
Sarmiento y River ya juegan por el postergado de la fecha 11 en el Torneo Clausura.
@juanbalbi9 ¡QUIERE SUBIR A LA PUNTA! El Sarmiento de Sava recibe a River en busca de ser líder de la Zona B del #TorneoClausura. ⏰ 19:00hs. (Arg) https://t.co/IgMqZFucnM— SportsCenter (@SC_ESPN) October 14, 2026