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Deportes Partido postergado de fecha 11

River pierde 1 a 0 con Sarmiento y se aleja de la zona de clasificación del Torneo Clausura

River pierde 1 a 0 con Sarmiento en un partido postergado de la fecha 11 del Torneo Clausura. Ambos buscan sumar puntos importantes para sus aspiraciones en el campeonato.

14 de Octubre de 2026
River visita a Sarmiento.
River visita a Sarmiento. Foto: (TN).

River pierde 1 a 0 con Sarmiento en un partido postergado de la fecha 11 del Torneo Clausura. Ambos buscan sumar puntos importantes para sus aspiraciones en el campeonato.

River pierde 1 a 0 con Sarmiento en un partido postergado de la fecha 11 del Torneo Clausura.

Después de vencer 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto en el Monumental, River visitará este miércoles a las 19 a Sarmiento. El duelo correspondiente a la fecha 11, postergado a pedido del Millonario por el parón internacional de FIFA, será de vital importancia para que los de Núñez se mantengan vivos en la pelea por entrar a la próxima Copa Libertadores.

 

El desarrollo del partido:

 

29' PT: El partido es de ida y vuelta con chances para los dos

Sin tanta claridad en las jugadas de peligro, Sarmiento y River juegan un gran partido en Junín.

 

14' PT: Gol de Sarmiento: Julián Contrera hizo el 1-0

Luego de un buen centro bajo de Marabel, Contrera la empujó en la línea y anotó el primero para el Verde de Junín.

 

10' PT: Ahora lo tuvo Driussi para River

Tras un centro de Correa desde la derecha, Driussi se anticipó a su marcador, se estiró en el aire y la pelota pegó en el travesaño.

 

3' PT: ¡Lo tuvo Sarmiento con dos chances claras de gol!

A través de un lateral en ataque, Suárez tomó el rebote tras el despeje del Millonario y su remate pegó en el palo. En el rebote, García volvió a patear y la pelota se fue apenas por arriba del travesaño.

 

Comenzó el partido

Sarmiento y River ya juegan por el postergado de la fecha 11 en el Torneo Clausura.

 

Temas:

River Torneo Clausura Sarmiento
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