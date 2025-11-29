River va por Prestianni: primer contacto con el jugador y en qué condiciones podría darse

River Plate dio el primer paso para incorporar a Gianluca Prestianni, uno de los jugadores más prometedores del fútbol argentino. El enganche de 19 años, actualmente en Benfica, ha sido ofrecido al Millonario y, tras el primer contacto entre las partes, ya habría dado el visto bueno para una posible salida del club portugués. En este contexto, la dirigencia de River intentará cerrar un préstamo que le permita al joven futbolista regresar al fútbol argentino, donde comenzó su carrera en las inferiores de Vélez Sarsfield.

Prestianni, quien fue uno de los puntos altos del Mundial Sub 20 donde Argentina logró el subcampeonato, ha tenido poca continuidad en Benfica desde su llegada a finales de 2023. En lo que va de 2025, ha disputado apenas 18 partidos a nivel de clubes, incluyendo su participación en el Mundial de Clubes y la Champions League. Esta falta de minutos en el equipo portugués ha sido uno de los factores que inclina al jugador y al club a considerar su salida en busca de más protagonismo.

El debut con la Selección Argentina

La destacada actuación de Prestianni en el Mundial Sub 20 le permitió ganarse un lugar en la Selección Argentina absoluta, debutando en la victoria ante Angola en un amistoso. El enganche mostró su potencial en el certamen juvenil, donde su participación fue de menor a mayor, y terminó como titular en el equipo de Javier Mascherano, aportando dos asistencias clave durante el torneo.

Este rendimiento no solo consolidó su estatus como una de las promesas más brillantes del fútbol argentino, sino que también le permitió ganarse la confianza del cuerpo técnico nacional.

Marcelo Gallardo busca mejorar su 2026 con una renovación del plantel. Foto: Archivo.

El hecho de que Prestianni haya debutado con la Selección Argentina, y su rendimiento en el Mundial Sub 20, refuerzan la idea de que tiene un futuro brillante por delante. El joven futbolista, que es considerado una de las joyas del fútbol argentino, se encuentra actualmente en la lista de los 60 futbolistas más talentosos del mundo nacidos en 2006, según The Guardian, junto a nombres como Claudio "Diablito" Echeverri. Esto evidencia aún más el nivel de calidad que posee el jugador, lo que lo convierte en una pieza muy codiciada por equipos de renombre como River.

La situación contractual y las opciones de salida

Prestianni firmó un contrato con Benfica hasta junio de 2029, tras un traspaso cercano a los ocho millones de euros por el 85% de su pase, un acuerdo que se concretó a finales de 2023. A pesar de su contrato largo con las Águilas, tanto el jugador como el club portugués reconocen que la falta de minutos podría ser perjudicial para su desarrollo. Por este motivo, una salida a préstamo para ganar rodaje en el fútbol argentino parece una opción viable.

Desde River Plate, las gestiones para incorporar a Prestianni están en marcha, y el club busca encontrar las mejores condiciones para cerrar el acuerdo. El Millonario ve en él a un futbolista con un gran potencial, capaz de sumarse a un equipo que, a partir de 2026, busca reforzarse de cara a las competencias nacionales e internacionales.

En caso de llegar a buen puerto, Prestianni podría aportar su talento y creatividad al mediocampo de River, ocupando el lugar de enganche y potenciando el juego ofensivo del equipo. (Con información de TyC Sports)