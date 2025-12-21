River presentó a Aníbal Moreno como refuerzo: "Muy feliz de llegar a esta familia"

River Plate presentó este domingo al mediocampista Aníbal Moreno como su nuevo refuerzo de cara a la temporada 2026. El volante central de 26 años, que llega proveniente de Palmeiras, firmó un contrato hasta diciembre de 2029, reforzando así el proyecto deportivo de Marcelo Gallardo. La operación se concretó por un total de 7 millones de dólares por la totalidad de su pase, una cifra importante que reafirma las ambiciosas metas del club para los próximos años.

El anuncio se realizó a tan solo 48 horas de la presentación de Fausto Vera, otro de los refuerzos para el equipo, y ratifica el interés de River por reforzar su mediocampo para la próxima Copa Sudamericana. Acompañado por el presidente Stefano Di Carlo, Moreno selló su vínculo con la institución en una ceremonia oficial que tuvo lugar en el despacho presidencial de la sede del club. Además de la firma, el evento incluyó una breve sesión fotográfica en la que participaron también Mariano Barnao, Gerente de Fútbol del club.

Una de las publicaciones del club con el mediocampista. Foto: X oficial de River.

Una nueva etapa en River Plate para Aníbal Moreno

Tras superar con éxito la revisión médica, el jugador comenzó con sus primeros trabajos en el club bajo las órdenes de Marcelo Gallardo, quien ya lo incluyó en los entrenamientos de pretemporada. Este lunes, Moreno será parte del tercer entrenamiento del plantel para iniciar su adaptación a la dinámica del equipo, que apunta a retomar los primeros puestos en el fútbol argentino y pelear por el título internacional en la Copa Sudamericana.

En su presentación oficial, el futbolista se mostró emocionado y comprometido con su nueva etapa en el club de Núñez. "Estoy muy feliz de llegar a esta familia", expresó el volante catamarqueño en un video difundido a través de las redes sociales de River. Además, en su mensaje a los hinchas, prometió dejar todo en la cancha: "Voy a dar todo de mí siempre para ayudarlos", afirmó, demostrando su disposición para contribuir al éxito del equipo. (Con información de TyC Sports)