River analiza traer a Villa: Gallardo impulsa la operación y busca convencer a la dirigencia

Sebastián Villa se convirtió en uno de los nombres más comentados en la planificación de River para la próxima temporada. Marcelo Gallardo considera al delantero colombiano una pieza clave para potenciar el ataque del equipo y ya manifestó su deseo de incorporarlo, pese a su pasado en Boca y a las causas judiciales que arrastra, incluida una condena por violencia de género.

El futbolista de 29 años no continuará en Independiente Rivadavia, club en el que se destacó al ganar la Copa Argentina, y su salida de Mendoza parece cuestión de tiempo. Sin embargo, la operación enfrenta un primer gran obstáculo: la Lepra no está dispuesta a regalarlo y pide entre 10 y 12 millones de dólares por su pase, según informó TyC Sports.

Villa ve con buenos ojos un cambio de aire y un salto en su carrera, aunque desde su entorno evitan hablar públicamente de definiciones. El vínculo cercano con Juan Fernando Quintero y la relación de su representante, Rodrigo Riep, con Gallardo acercan posiciones, pero River aclara que las charlas todavía no representan una negociación avanzada.

La postura del presidente frena la operación

Puertas adentro, la situación es diferente: el presidente Stefano Di Carlo no está convencido de sumar a Villa. Más allá del monto que exige Independiente Rivadavia, desde la conducción del club dudan del perfil del jugador y del costo político que implicaría su contratación. Por el momento, la decisión institucional es prudente y la operación no avanza.

Stefano Di Carlo y su postura sobre Villa. Foto: Infobae.

Desde Mendoza, Daniel Vila, presidente de la Lepra, confirmó que la salida de Villa es inminente. “Hay ofertas y conversaciones avanzadas. Es parte del compromiso que asumimos con él”, explicó, aunque evitó dar cifras. Además, remarcó que la salida será positiva para ambas partes, considerando que el colombiano tiene contrato hasta 2027.

El historial del delantero pesa en la evaluación de River. Su salida de Boca en 2023 fue conflictiva tras ser condenado a dos años y un mes de prisión condicional por violencia de género, situación que derivó en su apartamiento y un prolongado conflicto legal. Posteriormente, pasó por Bulgaria y volvió a Argentina en 2024 para jugar en Independiente Rivadavia, generando polémica por su incorporación al fútbol local.

Factores deportivos y económicos en juego

El club analiza si el talento de Villa justifica la inversión y los riesgos asociados. Gallardo insiste en que su capacidad ofensiva puede marcar la diferencia en el plantel, mientras que Di Carlo evalúa el impacto institucional y financiero de la operación.

Marcelo Gallardo. Foto: River.

Desde el entorno de Villa, se asegura que el jugador tiene interés en un nuevo desafío, aunque no hay confirmaciones sobre su preferencia de destino. La negociación, en este contexto, dependerá tanto del monto como de la postura final del presidente de River, informó TyC Sports.

Por ahora, la incorporación sigue en estudio y refleja la tensión entre lo deportivo y lo institucional: mientras Gallardo sueña con sumar al colombiano, la dirigencia analiza con cautela cada detalle antes de tomar una decisión que podría tener repercusiones dentro y fuera de la cancha.