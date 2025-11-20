 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportes Durante este fin de semana

Realizarán la tercera fecha del Campeonato Argentino de Wakeboard en el Thompson

Riders nacionales e internacionales se darán cita en la playa del Thompson para una competencia que promete espectáculo y adrenalina.

20 de Noviembre de 2025
La competencia se llevará a cabo durante todo el fin de semana.
La competencia se llevará a cabo durante todo el fin de semana. Foto: Victoria Vanotti

REDACCIÓN ELONCE

Este fin de semana, del viernes 21 al domingo 23, la playa del Thompson en Paraná será escenario de la tercera fecha del Campeonato Argentino de Wakeboard, un evento que convoca a riders de todo el país e internacionales. Javier Marcó, organizador y precursor de la expansión de esta disciplina en la capital provincial, destacó la importancia de este encuentro para continuar promoviendo este deporte a nivel local y nacional. “Nos sirve muchísimo poder llegar a la audiencia y convocarla”, expresó.

El campeonato contará con la participación de destacados competidores, incluyendo jóvenes promesas del wakeboard. "La idea también es lanzar el campeonato para la nueva generación, que la tenemos acá, y poder contar con la presencia de todos ellos le da no solo un nivel deportivo, sino también de espectáculo", agregó Marcó. Este evento no solo representa una competencia, sino también una oportunidad para que la gente disfrute del deporte en un ambiente familiar y relajado, mientras se ofrece un espectáculo de alto nivel.

 

Un fin de semana de adrenalina y competencia

Los participantes se enfrentarán en diferentes categorías, comenzando con pruebas de ola el viernes al mediodía, las clasificaciones el sábado por la mañana, y las finales el domingo. El clima parece acompañar, ya que se espera que el viento, que podría generar algunas complicaciones, cese el viernes y sábado, dejando un domingo con temperaturas más agradables para disfrutar de la jornada. Este campeonato es una excelente oportunidad para ver en acción a los mejores riders del país, quienes hacen del wakeboard un deporte de trucos, giros y saltos espectaculares.

"Wakeboard consiste en ir tirado atrás de la lancha por un manillar con la tabla, usando la ola como una especie de rampa para hacer acrobacias", explicó un joven participante. Y, como todo deporte competitivo, la disciplina se caracteriza por la búsqueda constante de nuevos desafíos y la superación personal. El ambiente en las competencias es de camaradería y diversión, lo que convierte al evento en una fiesta tanto para los participantes como para el público.

 

La juventud y el futuro del wakeboard en Argentina

Entre los competidores, se encuentran jóvenes como Mateo, de San Luis, quien comenzó a practicar wakeboard a los seis años gracias a la influencia de su padre. "Este es el torneo que más espero en Paraná, siempre me gusta venir y participar, además de disfrutar de la ciudad", comentó, quien busca seguir escalando a nivel internacional. Otros riders de distintas partes del país también participarán, muchos de ellos con el mismo objetivo: representar a su región y mejorar en cada competencia.

El evento no solo es una oportunidad para los jóvenes deportistas, sino también para los habitantes de Paraná y sus alrededores, que podrán disfrutar de este deporte de manera accesible y gratuita. "Invitamos a todos los que se quieran venir a la playa del Thompson", invitó Marcó. Además, destacó la importancia de cuidar el entorno natural, ya que "se están lanzando las playas municipales y darle lugar a la actividad deportiva en ellas es fundamental".

 

La ciudad se posiciona como un referente en wakeboard

Este evento marca un hito para Paraná, que se sigue posicionando como un referente a nivel nacional en deportes acuáticos. Según los organizadores, el apoyo de Empatur ha sido clave para lograr que esta fecha del campeonato se lleve a cabo en la ciudad. "Nos coloca a nivel nacional en la disciplina y es una oportunidad para que más personas conozcan el wakeboard y se animen a practicarlo", señaló Marcó.

Temas:

Wakeboard Campeonato argentino de wakeboard Playa del Thompson Paraná deporte
Últimas noticias

Noticias destacadas

