Quedaron definidos los cruces de los octavos de final en la Liga Paranaense.

La fase regular de la Copa Clausura de la Liga Paranaense de Fútbol llegó a su fin este jueves con una contundente victoria de Sportivo Urquiza, que superó por 5 a 2 a Los Toritos de Chiclana en barrio San Roque. El triunfo le permitió a la V Azulada acomodarse en la mitad alta de la tabla y confirmar su rival para los octavos de final.

Los goles del conjunto vencedor fueron obra de Ismael Ortiz, en dos oportunidades, además de los tantos de Thiago Rolón, Kevin Servin y Martín Martínez. Para el Tricolor descontaron Jonathan Valenzuela y Facundo Rivara.

Con este resultado, Sportivo cerró su campaña en la quinta posición, mientras que Los Toritos finalizaron en el fondo de la tabla con solo dos unidades.

Las posiciones quedaron encabezadas por Patronato, que sumó 35 puntos y se aseguró el pase directo a cuartos de final por terminar en lo más alto. Detrás se ubicaron Don Bosco (28), Neuquén (27), Peñarol (26) y el propio Sportivo Urquiza (23).

Más abajo completaron la tabla Instituto (21), Belgrano y Atlético Paraná (20), Oro Verde (18), Argentino Juniors (16), Palermo y Camioneros (15), Universitario (13), San Benito (9) y Los Toritos (2). Con el orden final definido, quedaron automáticamente establecidos los cruces de octavos de final de la Primera División.

Así serán los cruces de octavos de final

Don Bosco (2°) vs. Los Toritos (15°)

Neuquén (3°) vs. San Benito (14°)

Peñarol (4°) vs. Universitario (13°)

Sportivo Urquiza (5°) vs. Camioneros (12°)

Instituto (6°) vs. Palermo (11°)

Belgrano (7°) vs. Argentino Juniors (10°)

Atlético Paraná (8°) vs. Oro Verde (9°)

Todo definido también en Sub 23

En el partido preliminar correspondiente a la categoría Sub 23, la victoria fue nuevamente para el conjunto de La Floresta, que se impuso 2 a 1. Los goles fueron marcados por Francisco Piray y Matías Rato, mientras que Mateo Barrios descontó para el local.

Con el cierre de la fase regular también quedaron establecidos los cruces de playoffs en esta división, que serán los siguientes:

Patronato vs. Instituto

Atlético Paraná vs. Los Toritos

Don Bosco vs. Argentinos Juniors

Neuquén vs. Camioneros

Sportivo Urquiza vs. Universitario

Oro Verde vs. Palermo

San Benito vs. Peñarol