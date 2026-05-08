“Que la ambición supere el miedo”: la frase de Coudet tras el agónico triunfo de River

El entrenador de River, Eduardo Coudet, analizó el agónico triunfo por 2-1 frente a Carabobo por la Copa Sudamericana y dejó una de las frases más resonantes de la noche al explicar cómo afrontó su equipo los minutos finales del partido, incluso con un jugador de campo ocupando el arco.

Después de una victoria sufrida en Venezuela, el DT del Millonario valoró la actitud de sus dirigidos, cuestionó algunas decisiones arbitrales y contó que previamente mantuvo una charla con el plantel para revertir el mal momento futbolístico que atravesaba el equipo.

“Que la ambición de ganar supere el miedo a perder, esa es la realidad”, expresó Coudet en conferencia de prensa, al ser consultado por el tramo final del encuentro, cuando Matías Viña debió ponerse los guantes tras la expulsión de Santiago Beltrán y la imposibilidad de realizar más cambios.

La crítica al arbitraje y el análisis del partido

El entrenador de River también mostró su disconformidad con las decisiones arbitrales que marcaron el desarrollo del segundo tiempo.

“Para mí no es expulsión y no es penal. La volví a ver, ni es expulsión ni es penal”, sostuvo Coudet, en referencia a la roja que recibió Beltrán y al penal sancionado para Carabobo.

Además, consideró que el empate parcial del conjunto venezolano no reflejaba lo ocurrido en el campo de juego. “Era inmerecido hasta el empate. En el primer tiempo podríamos haber ganado por dos o tres goles y el arquero de ellos fue claramente la figura del partido”, afirmó el técnico.

River consiguió finalmente la victoria en tiempo de descuento gracias al gol de Maximiliano Salas, resultado que le permitió consolidarse como líder del Grupo H y acercarse a la clasificación en la Copa Sudamericana.

River sufrió para llevarse la victoria.

La charla interna tras los malos resultados

Otro de los puntos que destacó Coudet fue la reacción anímica del plantel después de las últimas presentaciones irregulares, especialmente tras la derrota frente a Atlético Tucumán.

“A nivel grupo tuvimos una linda charla y se vio reflejado. El equipo mostró una actitud muy buena”, explicó el entrenador millonario.

El DT remarcó que River generó situaciones suficientes para resolver el encuentro mucho antes, aunque reconoció que el desarrollo terminó siendo más complejo de lo esperado.

“Una lástima que haya sido de esta manera, porque en el primer tiempo nos podríamos haber ido tres goles arriba”, señaló.

El elogio a Viña y lo que viene para River

En el cierre de la conferencia, Coudet también destacó la actitud de Matías Viña, quien terminó ocupando el arco en los últimos minutos tras la expulsión de Beltrán.

“Lo vi muy bien a Viña. Ahí es cuando decís ‘¿quién va?’. Más allá de que hay candidatos, hay que meterse ahí”, comentó entre risas el entrenador.

River ahora deberá enfocarse en el próximo compromiso por los playoffs del Torneo Apertura, donde enfrentará a San Lorenzo en un cruce decisivo.

“Quedan ahora 20 días a full y tenemos que dar todo lo que tenemos”, concluyó el técnico del conjunto de Núñez.