River le ganó a Carabobo por 2-1 y quedó a un paso de la clasificación

River le ganó a Carabobo por 2-1 en Venezuela con un gol agónico de Maximiliano Salas y quedó muy cerca de asegurar su clasificación en la Copa Sudamericana 2026.
River le ganó a Carabobo por 2-1 en un partido dramático disputado en el estadio Polideportivo Misael Delgado y dio un paso clave rumbo a la clasificación en la Copa Sudamericana 2026. El equipo dirigido por Eduardo “Chacho” Coudet consiguió una victoria agónica gracias a un tanto de Maximiliano Salas en el sexto minuto de descuento y se consolidó como líder del Grupo H.
Con este triunfo, el “Millonario” alcanzó los 10 puntos y sacó una diferencia importante respecto de sus perseguidores, quedando a un empate de asegurar el pasaje a la próxima fase del certamen continental. Carabobo, pese a la derrota, continúa segundo con seis unidades.
El encuentro tuvo todos los condimentos: un penal atajado, una expulsión, otro penal para el conjunto venezolano, un arquero expulsado sobre el final y hasta un jugador de campo ocupando el arco en los últimos minutos. River terminó sufriendo más de la cuenta, pero logró quedarse con tres puntos fundamentales en condición de visitante.
Un primer tiempo dominado por River
Desde el arranque, River mostró mayor jerarquía y control del juego. A los nueve minutos, Juan Fernando Quintero avisó con un remate desde el costado izquierdo del área que terminó en las manos del arquero Lucas Bruera. Apenas un minuto después, el colombiano volvió a probar desde una posición similar, aunque nuevamente sin demasiado peligro.
El conjunto argentino manejaba la pelota y encontraba espacios por las bandas. A los 21 minutos, Giuliano Galoppo ensayó una volea desde la medialuna que se fue por encima del travesaño. El dominio visitante parecía cuestión de tiempo, aunque la gran figura de la primera parte fue el arquero Bruera.
A los 24 minutos llegó una de las jugadas más importantes del encuentro. El defensor Ezequiel Neira golpeó con el antebrazo a Matías Viña dentro del área y el árbitro sancionó penal para River. Juan Fernando Quintero se hizo cargo de la ejecución, pero Bruera adivinó la intención y tapó el remate con las piernas, manteniendo el cero en el marcador.
Carabobo resistió y River encontró el gol
El arquero local volvió a lucirse minutos después ante un disparo de Santiago Lencina y más tarde frente a un intento de Fabricio Bustos. Carabobo apenas inquietó con un tiro libre de Edson Tortolero que pasó cerca del travesaño.
Sin embargo, el equipo venezolano sufrió un duro golpe antes del descanso. En tiempo de descuento, el mediocampista Edson Castillo fue expulsado por una violenta entrada sobre Joaquín Freitas, dejando a su equipo con diez jugadores para toda la segunda mitad.
Con superioridad numérica, River salió decidido a buscar la ventaja y la encontró rápidamente. A los 13 minutos del complemento, tras un tiro de esquina, Maximiliano Meza apareció en el primer palo y conectó un cabezazo que pegó en el travesaño antes de ingresar.
El gol parecía encaminar el partido para el conjunto argentino, que controlaba el desarrollo y manejaba los tiempos. No obstante, Carabobo reaccionó y encontró una oportunidad inesperada para igualar el marcador.
El final más increíble y un héroe inesperado
A los 27 minutos del segundo tiempo, el árbitro cobró penal para el local luego de una infracción de Juan Cruz Meza sobre Joshuan Berrios dentro del área. Matías Núñez ejecutó con precisión y marcó el 1-1 a los 31 minutos, devolviéndole la ilusión al conjunto venezolano.
El tramo final se volvió caótico para River. A los 40 minutos, el arquero Santiago Beltrán fue expulsado tras una revisión del VAR por una falta como último hombre. Como el equipo argentino ya había realizado todos los cambios, Matías Viña tuvo que colocarse los guantes y defender el arco en los últimos minutos.
Cuando parecía que el empate era inevitable, llegó la jugada decisiva. En el sexto minuto de descuento, Facundo González lanzó un pase largo desde la izquierda que encontró el desmarque de Maximiliano Salas. El delantero controló el pique alto de la pelota y definió con categoría por encima de la salida de Bruera para sellar el 2-1 definitivo.
El gol desató el festejo de todo River y dejó al equipo muy cerca de la clasificación. Ahora, el “Millonario” recibirá a Red Bull Bragantino el próximo 20 de mayo en un duelo decisivo: un empate le alcanzará para avanzar de ronda y una victoria le asegurará el primer puesto del Grupo H.