Preocupación en la Selección Argentina: Tagliafico arrastra una molestia a días del debut

Según trascendió, el defensor sufrió un golpe del que todavía no logró recuperarse por completo. Si bien la situación no pondría en riesgo su presencia en la Copa del Mundo, sí genera dudas sobre su disponibilidad.
La cuenta regresiva para el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 sumó una preocupación inesperada. Nicolás Tagliafico arrastra una molestia física y encendió las alarmas en el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni cuando faltan apenas cinco días para el primer partido del torneo.
Según trascendió, el defensor sufrió un golpe del que todavía no logró recuperarse por completo. Si bien la situación no pondría en riesgo su presencia en la Copa del Mundo, sí genera dudas sobre su disponibilidad para el encuentro frente a Argelia.
La situación tomó relevancia luego de que el futbolista fuera titular en el amistoso ante Honduras, pero no integrara siquiera el banco de suplentes en el compromiso posterior frente a Islandia.
Un seguimiento especial antes del debut
En el entorno de la Selección Argentina mantienen cautela mientras esperan la evolución del lateral izquierdo, una pieza habitual dentro de la estructura titular de Scaloni.
De acuerdo con la información conocida en las últimas horas, Tagliafico será evaluado nuevamente para determinar si llega en condiciones al estreno mundialista previsto para el 16 de junio.
Por el momento, el panorama no indica una lesión de gravedad, aunque el cuerpo técnico sigue de cerca la situación debido a la cercanía del debut.
La presencia del jugador del Olympique de Lyon en la lista definitiva de 26 convocados no estaría comprometida, pero la prioridad pasa por evitar cualquier riesgo físico en el arranque del certamen.
La decisión pendiente de Scaloni
La situación de Tagliafico también se vincula con otra decisión que aún debe tomar el entrenador de la Selección Argentina: la elección del reemplazante de Leonardo Balerdi.
Scaloni decidió postergar esa definición hasta este viernes, una determinación que ahora cobra mayor relevancia ante las dudas físicas que surgieron en los últimos días dentro del plantel.
Entre los nombres que aparecen como posibles incorporaciones figura Guido Rodríguez, aunque la resolución dependerá de la evaluación médica y deportiva que realice el cuerpo técnico.
Mientras tanto, la delegación argentina continúa su preparación en Kansas con la expectativa puesta en llegar al debut con todos los futbolistas disponibles.