Ponderaron la rama femenina del Seven de la República en Paraná: “Es mucho más competitivo y se disfruta”

REDACCIÓN ELONCE
La novena edición del Seven de la República comenzó este sábado en Paraná con un ambiente cargado de expectativas y adrenalina. La rama femenina, que ha adquirido gran protagonismo en los últimos años, destacó por su competitividad y el alto nivel de los equipos participantes. En este contexto, jugadoras y entrenadores coincidieron en resaltar la renovación constante del torneo, que se muestra cada vez más desafiante y atractivo para las jugadoras de todo el país.
Ignacio Astareca, del equipo de Buenos Aires, expuso a Elonce: “Ya jugamos un partido a la mañana y lo ganamos. Ahora estamos disfrutando de la competencia con jugadoras de otras provincias. Está buenísimo y súper organizado. Es muy desafiante el torneo así que estamos muy contentos”.
En la previa del partido con Misiones, subrayó: “Queremos jugar bien y encontrar el mejor rugby”.
Candela, una de las jugadoras, manifestó: “Tuvimos un par de entrenamientos juntas, pero más que nada nos preparamos en nuestros clubes. El nivel es muy bueno y siempre con sorpresas porque se renuevan constantemente”.
Julia, en cambio, indicó: “Estamos muy contentas, es muy bueno aprovechar esta oportunidad y es un rugby muy distinto al que solemos jugar durante todo el año en nuestros clubes. Es mucho más competitivo y se disfruta”.
“Queremos que nos vaya de la mejor manera posible y vamos a darlo todo”, cerró en su testimonio.
Fernanda Vidal, de la Unión Austral de Comodoro Rivadavia, explicó a este medio: “En dos minutos comienza nuestro partido, el segundo, con muchísimo calor, pero felices de poder disfrutar”.
Aportó que anteriormente ya disputaron un torneo de Rugby en Junín, donde ya llevan “tres meses entrenando”.
“El nivel va creciendo año tras año. En este caso, en la categoría mayor con URBA y Córdoba que siempre están motivando al resto del equipo que podamos esforzarnos y encontrarnos en este evento”, concluyó.