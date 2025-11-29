 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes Comenzó la novena edición

Ponderaron la rama femenina del Seven de la República en Paraná: “Es mucho más competitivo y se disfruta”

“El nivel es muy bueno y siempre con sorpresas porque se renuevan constantemente”, declararon a Elonce una de las personas que disputa el Seven de la República.

29 de Noviembre de 2025
La actividad que transcurrió durante este sábado.
La actividad que transcurrió durante este sábado. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

“El nivel es muy bueno y siempre con sorpresas porque se renuevan constantemente”, declararon a Elonce una de las personas que disputa el Seven de la República.

La novena edición del Seven de la República comenzó este sábado en Paraná con un ambiente cargado de expectativas y adrenalina. La rama femenina, que ha adquirido gran protagonismo en los últimos años, destacó por su competitividad y el alto nivel de los equipos participantes. En este contexto, jugadoras y entrenadores coincidieron en resaltar la renovación constante del torneo, que se muestra cada vez más desafiante y atractivo para las jugadoras de todo el país.

 

Ignacio Astareca, del equipo de Buenos Aires, expuso a Elonce: “Ya jugamos un partido a la mañana y lo ganamos. Ahora estamos disfrutando de la competencia con jugadoras de otras provincias. Está buenísimo y súper organizado. Es muy desafiante el torneo así que estamos muy contentos”.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

En la previa del partido con Misiones, subrayó: “Queremos jugar bien y encontrar el mejor rugby”.

 

Candela, una de las jugadoras, manifestó: “Tuvimos un par de entrenamientos juntas, pero más que nada nos preparamos en nuestros clubes. El nivel es muy bueno y siempre con sorpresas porque se renuevan constantemente”.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Julia, en cambio, indicó: “Estamos muy contentas, es muy bueno aprovechar esta oportunidad y es un rugby muy distinto al que solemos jugar durante todo el año en nuestros clubes. Es mucho más competitivo y se disfruta”.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

“Queremos que nos vaya de la mejor manera posible y vamos a darlo todo”, cerró en su testimonio.

 

Fernanda Vidal, de la Unión Austral de Comodoro Rivadavia, explicó a este medio: “En dos minutos comienza nuestro partido, el segundo, con muchísimo calor, pero felices de poder disfrutar”.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Aportó que anteriormente ya disputaron un torneo de Rugby en Junín, donde ya llevan “tres meses entrenando”.

 

“El nivel va creciendo año tras año. En este caso, en la categoría mayor con URBA y Córdoba que siempre están motivando al resto del equipo que podamos esforzarnos y encontrarnos en este evento”, concluyó.

Temas:

Seven de la República Rugby Femenino
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso