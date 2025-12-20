Patronato tiene todo acordado para sumar al delantero Tomás Attis

Patronato sigue reforzando su plantel y, en las últimas horas, cerró la incorporación de Tomás Attis, delantero de 26 años, quien llegará a préstamo desde Belgrano de Córdoba. El atacante, que tuvo un paso destacado por Sportivo Belgrano en el Torneo Federal A, fue pieza clave en la última temporada, donde marcó 7 goles. El acuerdo con el jugador ya está confirmado de palabra y su arribo al club de Paraná se espera para los próximos días.

Attis, nacido en Las Junturas, Córdoba, es un viejo conocido de Rubén Darío Forestello, quien lo dirigió en 2024 en Gimnasia y Tiro de Salta. En aquella temporada, el delantero disputó 32 partidos y anotó 3 goles, demostrando su capacidad para adaptarse al sistema del "Yagui". Con su llegada, Patronato suma una opción de calidad en el ataque, completando así su tercer refuerzo de la temporada.

Más refuerzos confirmados: Araujo y Meritello también se suman

El refuerzo de Attis se suma a las confirmaciones previas de Agustín Araujo y Franco Meritello. Araujo, volante de 26 años con pasado en Chacarita, también estuvo bajo la dirección de Forestello en Gimnasia y Tiro y llega para aportar dinámica al mediocampo. Por su parte, Meritello, marcador central proveniente de Ferro, completó su llegada en el último día de trabajo del equipo, sumándose a las órdenes del entrenador.

Con estos movimientos, Patronato continúa armando su plantel de cara a los desafíos de la próxima temporada. Aunque la oficialización de la llegada de Attis aún está pendiente, todo indica que el delantero será un refuerzo importante para el ataque rojinegro. (Con información de Código Patrón)