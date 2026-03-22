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Deportes Este domingo desde las 16 en el Grella

Con la necesidad de sumar puntos, Patronato recibe a Colegiales por la Primera Nacional

Desde las 16 de este domingo, en el estadio Grella, el Rojinegro buscará su primera victoria del año ante el Tricolor de Munro que pretende volver a la senda del triunfo. Los convocados de Rubén Darío Forestello.

22 de Marzo de 2026
Patronato recibe a Colegiales por la Primera Nacional
Patronato recibe a Colegiales por la Primera Nacional Foto: Club Atlético Patronato

Desde las 16 de este domingo, en el estadio Grella, el Rojinegro buscará su primera victoria del año ante el Tricolor de Munro que pretende volver a la senda del triunfo. Los convocados de Rubén Darío Forestello.

Patronato arrancó el año torcido, no ha ganado en los cuatro primeros encuentros y se posicionó en el último lugar de la Zona B de la Primera Nacional con solo dos unidades, ratificando su peor arranque en el profesionalismo.

 

Es que el Santo no ha ganado en sus cuatro presentaciones ni ha mostrado argumentos futbolísticos que le permitan mantener la calma sabiendo que los resultados en cualquier momento se empezarán a dar. Para colmo, viene de ser goleado como visitante por Quilmes en su última presentación, lo que lo dejó último (en zona de descenso) en la Zona B, publicó Uno.

 

Todo esto ha enrarecido el clima en barrio Villa Sarmiento, donde empezaron a manifestar su descontento.

 

Por ello, para el Santo será imprescindible obtener este domingo su primer triunfo en la competencia. Por la sexta fecha del campeonato, Patrón recibirá en el estadio Presbítero Bartolomé Grella a Colegiales, elenco que marcha penúltimo con un punto más que los paranaenses.

 

El encuentro se iniciará a las 16 y tendrá el arbitraje de Yamil Possi, quien contará con Mariano Ascensi y Martín Grasso como asistentes; mientras que el cuarto árbitro será Franco Rioja. Este encuentro podrá verse a través de la aplicación LPF Play.

 

Rubén Forestello mueve el tablero

 

La pobre actuación en el sur del Gran Buenos Aires dejó preocupado al ya cuestionado entrenador Rubén Darío Forestello.

 

Las incógnitas del Yagui pasarían por el sector derecho de la defensa, en al que Maximiliano Rueda y Juan Salas pelean por un lugar.

Los convocados de Rub&eacute;n Dar&iacute;o Forestello (foto Club Atl&eacute;tico Patronato)
Los convocados de Rubén Darío Forestello (foto Club Atlético Patronato)

Mientras que la vuelta de Brandón Cortés también está en discusión. Si el DT decide apostar por él tras recuperarse de un desgarro, deberá decidir a quién reemplazar. Entre Juan Barinaga o Agustín Araujo estaría el jugador que sería sustituido si el futbolista de las inferiores de Boca entra como titular.

 

Además, otro que podría estar desde el inicio sería Marcos Enrique. Al igual que con Cortés, la duda está puesta en quién podría dejar la titularidad.

 

Por último, Renzo Reynaga es otro de los que lucha por ser de la partida contra el equipo de Munro. En caso de que el cuerpo técnico decida su ingreso, sería el acompañante de Franco Soldano en la ofensiva, saliendo del equipo Hernán Rivero.

 

Colegiales también está complicado

 

Al igual que Patronato, Colegiales está en zona de descenso. Pero, a diferencia de los entrerrianos, los bonaerenses saben lo que es ganar. En la segunda fecha se impusieron ante Atlanta, siendo estos los únicos puntos que tiene en la competencia.

El cuadro dirigido por Leonardo Fernández llega a la capital entrerriana sabiendo que es un choque vital para las aspiraciones de ambos equipos.

 

Formaciones para Patronato y Colegiales

 

Patronato: Alan Sosa; Juan Salas, Franco Meritello, Fernando Moreyra, Fernando Evangelista; Facundo Heredia, Juan Barinaga. Federico Bravo y Agustín Araujo; Franco Soldano y Renzo Reynaga. DT: Rubén Forestello.

 

Colegiales: Emilio Di Fulvio; Ezequiel Aguirre, Emanuel Insúa, Leonel Ortiz, Franco Hanashiro, Franco Malagueño; Lucio Castillo, Federico Marín, Elías Ocampo, Nicolás Toloza y Franco Zicarelli. DT: Leonardo Fernández.

 

Hora y TV: 16 (LPF Play).

 

Árbitro: Yamil Possi.

 

Estadio: Presbítero Grella.

Temas:

Patronato Primera Nacional Rubén Darío Forestello
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