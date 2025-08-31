 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Patronato iguala 0-0 con Atlanta en busca de una victoria en el Grella

El equipo de Gabriel Gómez recibe a Atlanta por la Zona A en la Primera Nacional. Igualan 0-0. Elonce transmite en vivo, a través del streaming @eloncecom en youtube y la Radio FM en el 98.7 del dial.

31 de Agosto de 2025
Patronato recibe a Atlanta.
Patronato recibe a Atlanta.

REDACCIÓN ELONCE

Patronato busca consolidarse en el Reducido y pelear por uno de los dos ascensos que otorga la Primera Nacional: Esta tarde, desde las 16, recibe a Atlanta, que marcha segundo, en la zona A de la Primera Nacional.

 

Por el clima, la institución entrerriana permitió que el público entre al reducto de Villa Sarmiento con paraguas. "Debido a las condiciones climáticas, el club informa que esta tarde se permite el ingreso de paraguas al Estadio Presbítero Grella. Más que nunca todos juntos", señala el comunicado.

Formaciones

Patronato: Alan Sosa; Gonzalo Asis, Gabriel Díaz, Santiago Bellatti, Ian Escobar; Santiago Gallucci, Juan Barinaga; Valentín Pereyra, Julián Marcioni; Alan Bonansea y Federico Castro. DT: Gabriel Gómez.

 

Atlanta: Francisco Rago; Leonardo Flores, Caín Fara, Tomás Rojas, Guillermo Ferracuti; Jorge Valdez Chamorro, Nicolás Previtali, Lucas Ambrogio, Nicolás Medina; Rodrigo Ramírez y Jonathan Dellarrossa. DT: Luis García.

 

Cancha. Estadio Presbítero Bartolomé Grella

Árbitro: Daniel Zamora

Asistentes: Juan Milenaar y Mariano Ascenzi

Cuarto árbitro: Mariano Aglia.

 

Primera Nacional Patronato Atlanta
