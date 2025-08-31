Patronato iguala 0-0 con Atlanta en busca de una victoria en el Grella

REDACCIÓN ELONCE
Patronato busca consolidarse en el Reducido y pelear por uno de los dos ascensos que otorga la Primera Nacional: Esta tarde, desde las 16, recibe a Atlanta, que marcha segundo, en la zona A de la Primera Nacional.
Elonce transmite en vivo, a través del streaming @eloncecom en youtube y la Radio FM en el 98.7 del dial.
Por el clima, la institución entrerriana permitió que el público entre al reducto de Villa Sarmiento con paraguas. "Debido a las condiciones climáticas, el club informa que esta tarde se permite el ingreso de paraguas al Estadio Presbítero Grella. Más que nunca todos juntos", señala el comunicado.
Formaciones
Patronato: Alan Sosa; Gonzalo Asis, Gabriel Díaz, Santiago Bellatti, Ian Escobar; Santiago Gallucci, Juan Barinaga; Valentín Pereyra, Julián Marcioni; Alan Bonansea y Federico Castro. DT: Gabriel Gómez.
Atlanta: Francisco Rago; Leonardo Flores, Caín Fara, Tomás Rojas, Guillermo Ferracuti; Jorge Valdez Chamorro, Nicolás Previtali, Lucas Ambrogio, Nicolás Medina; Rodrigo Ramírez y Jonathan Dellarrossa. DT: Luis García.
Cancha. Estadio Presbítero Bartolomé Grella
Árbitro: Daniel Zamora
Asistentes: Juan Milenaar y Mariano Ascenzi
Cuarto árbitro: Mariano Aglia.
⚽️ #JuegaPatrón | 📋 Así vamos esta tarde en el Grella Formación confirmada para enfrentar a Atlanta desde las 16 horas#VamosPatrón 🔴⚫️💪🏾 pic.twitter.com/3qbk0vB7Ka— Club A. Patronato (@ClubPatronatoOf) August 31, 2025
¡ASÍ FORMAMOS EN PARANÁ! #SomosAtlanta 🟡🔵 pic.twitter.com/YQt6esoGxI— Club Atlético Atlanta (@atlantaoficial) August 31, 2025