“Nos quedamos amargados porque hicimos todo”, expresaron jugadores de Patronato

Patronato igualó sin goles con Gimnasia y Tiro en el estadio Grella por la Primera Nacional y sigue sin ganar ante su público en el certamen. Luego, del cotejo, Valentín Pereyra fue uno de los protagonistas que habló con Elonce. En primer lugar, subrayó: “Creo que fuimos protagonistas todo el partido y lo merecíamos ganar. Ahora intentaremos llevarnos los tres puntos (en el próximo partido) que nos faltó hoy”.

En relación a su juego, detalló: “Siempre es lindo aportar desde dónde me toque. Ahora hay que buscar los tres puntos de visitante”. En cuanto a lo colectivo, opinó qué le faltó al Rojinegro: “Nos faltó más tranquilidad en la última parte, pero fuimos superiores. Se nos escaparon los tres puntos”.

Por otra parte, indicó qué le pasó al equipo tras el inicio prometedor y la posterior racha de tres juegos sin triunfos: “El torneo es largo, difícil y duro. Hay que seguir trabajando. Lo más lindo es que se intentó, lo fuimos a buscar y nos faltó en la última parte. Nos faltó el gol”.

“Nos quedamos amargados porque hicimos todo. Capaz nos faltó más profundidad, pero creo que fuimos al frente. Los últimos cinco o seis minutos estábamos cansados y se entiende a la gente que se enoje porque necesitábamos ganar de local. Estamos enojados en ese sentido”, comunicó por su lado Juan Barinaga ante Elonce.

Acerca de su posición, aclaró: “Es la posición que más me gusta, estar de frente a la cancha. Es lo mejor porque me gusta filtrar pases y tirar cambios de frente”.

“Creo que la Primera Nacional es una categoría dura y los partidos son todos parejos y no importa si alguien tiene más equipo que otro. Todos los partidos son difíciles”, expresó al cierre.

Luego, Julián Marcioni, en primera instancia, acotó: “Nos quedamos con el sabor amargo porque de local queremos conseguir los tres puntos y todavía no hemos podido. Siempre hay que buscar las cosas positivas y corregir los errores”.

“Gabi me puso por afuera. En el primer tiempo creo que me encuentro mejor con los espacios y la cancha de frente y después, para buscar mayor profundidad, me puso más para adentro. No se pudo”, agregó.

Sobre la jugada clara que tuvo, declaró: “(El defensor) justo me empuja cuando iba a definir, me desacomodó un poco y por muy poco no pudo entrar”. Además, aportó cuál es el mayor déficit del equipo: “Nos falta el gol. Creo que los primeros partidos tuvimos goles y nos genera un poco de tranquilidad”. (Elonce.com)