Patronato jugará ante Quilmes por la quinta fecha del torneo de la Primera Nacional

El Rojinegro enfrentará este sábado al Cervecero desde las 20 en el estadio Centenario, por la quinta fecha de la Zona B. El equipo de Paraná todavía no ganó en el torneo y tendrá dos bajas importantes para el encuentro.
Patronato enfrentará este sábado a Quilmes por la quinta fecha de la Zona B de la Primera Nacional, en un partido clave para ambos equipos. Este encuentro se disputará desde las 20 en el estadio Centenario y contará con el arbitraje de Juan Loustau.
El juez principal estará acompañado por los asistentes Lucas Ripoli y Matías Noli, mientras que Lucas Brumer será el cuarto árbitro del compromiso. El equipo dirigido por Rubén Forestello llega a este compromiso con la necesidad de sumar su primera victoria en el torneo. Hasta el momento, el Rojinegro acumula dos puntos en tres presentaciones.
Un inicio sin triunfos
Los puntos obtenidos por Patronato llegaron a partir de dos empates sin goles como visitante frente a San Martín de Tucumán y Atlanta. En tanto, el único partido disputado en Paraná terminó en derrota ante Gimnasia y Tiro de Salta por 2 a 1.
La falta de triunfos comenzó a generar presión en el conjunto entrerriano, que buscará revertir su arranque irregular en el campeonato. El equipo además llega tras el parate provocado por el paro determinado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que obligó a postergar el encuentro que debía disputar frente a Midland.
Dos bajas confirmadas
Para el duelo ante Quilmes, Patronato no podrá contar con dos futbolistas habituales en la estructura del equipo. Gabriel Díaz y Brandon Cortés quedaron descartados para este compromiso.
El defensor debió abandonar el campo antes del final del primer tiempo en el empate frente a Atlanta, mientras que el mediocampista sufrió un desgarro en el isquiotibial que le impedirá estar presente en el encuentro de este sábado.
Ante estas ausencias, el entrenador realizaría dos modificaciones en el once titular. Facundo Heredia ingresaría en la defensa, mientras que Valentín Pereyra ocuparía el lugar de Cortés en el mediocampo, indicó Análisis.
La probable formación
Con estas variantes, Patronato formaría con Alan Sosa en el arco; Juan Salas, Franco Meritello, Fernando Evangelista, Fernando Moreyra y Facundo Heredia en la línea defensiva; Juan Baringa, Federico Bravo y Valentín Pereyra en el mediocampo; mientras que Franco Soldano y Hernán Rivero integrarían la dupla ofensiva.
En el banco de suplentes estarán Román Peralta, Maximiliano Rueda, Santiago Piccioni, Augusto Picco, Marcos Enrique, Alejo Miró, Luciano Strey, Agustín Araujo y Renzo Reynaga.
Quilmes también busca reaccionar
El rival de Patronato también atraviesa un inicio complicado en el torneo. Quilmes suma apenas un punto y se encuentra en zona de descenso dentro de la Zona B junto a Almagro.
Además, el Cervecero es uno de los equipos que todavía no logró convertir goles en lo que va del campeonato. Durante el parate del torneo, la dirigencia decidió realizar un cambio en la conducción técnica. Alfredo Grelak dejó su cargo y fue reemplazado por Leandro Gracián.
El nuevo entrenador, exjugador de Boca y Vélez, llega tras dirigir a Deportivo Madryn en 2025, temporada en la que su equipo tuvo dos oportunidades de luchar por el ascenso.