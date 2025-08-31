"Patronato fue superior en el segundo tiempo y el empate es justo", dijo Gómez

Luego de la igualdad 0-0 entre Patronato y Atlanta por la Primera Nacional, Gabriel Gómez analizó el desarrollo del encuentro: "El primer tiempo no me gustó, Atlanta fue superior, y en el segundo, fuimos superiores. En esa línea de partido, nos faltó crear situaciones más claras, pero el complemento del equipo fue bueno contra un buen rival, me quedó con eso".

En ese marco, explicó ante Elonce que la clave pasó por soltar a sus jugadores en los duelos individuales: “Había que salir un poco del libreto y ganar un uno contra uno porque ellos se replegaban bien y se nos hacía difícil entrar en el primer tiempo. En el segundo, el equipo cambió eso. Nos faltó generar más situaciones claras”.

En cuanto a Atlanta, rival que pelea en los primeros puestos, destacó: “Está segundo, la cantidad de puntos que tiene no es casualidad. Patronato hoy le jugó de igual a igual, fue un partido parejo. Nosotros en el segundo tiempo fuimos más protagonistas. La intención era ganar, no se pudo, hay que seguir trabajando”.

Cinco finales por delante

Pensando en lo que resta del campeonato, resaltó la importancia de mantener el foco: “Hay que seguir trabajando, faltan cinco finales más. Lógicamente, uno de local, de visitante, siempre quiere ganar. No pudimos, se sumó y hay que seguir. Con el resultado uno quiere ganar, pero si analizás el partido, el empate fue justo”.

Respecto al desgaste físico de sus jugadores, reconoció que el esfuerzo fue notorio, aunque sin preocupación: “Fue un partido muy intenso, de las dos partes. Se jugó con lluvia, la cancha pesada, lo que se juega, hay un montón de factores. El equipo respondió bien, no me preocupa, estamos muy bien”.

Por último, Gómez se refirió a las variantes entre línea de cinco y de cuatro defensores a lo largo de la temporada: “El equipo en un momento necesitaba un equilibrio porque nos metían muchos goles. La línea de cinco nos dio resultado. Cambiamos porque necesitamos algo más ofensivo, de jugadores más de ese tipo y lo han hecho bien”.