Patronato empata 0 a 0 en su visita a Temperley y se juega el segundo tiempo

Patronato y Temperley empatan 0 a 0, en el estadio Alfredo Beranger, por una nueva fecha de la Primera Nacional. El encuentro se disputa en el estadio Alfredo Beranger. Se juega en el segundo tiempo. ELONCE Radio & Stream FM 98.7 transmite en vivo.

En el principio del juego Patronato tuvo dificultades para encontrarse en el medio campo y Temperley comenzó a aprovechar para elaborar juego a espaldas de los mediocampistas del conjunto entrerriano.

Así fue que a los 16, Temperley consiguió el primer tiro de esquina del partido y se acercó peligrosamente al arco de Sosa, con un cabezazo que se fue por arriba del travesaño y Patronato pudo respirar.

Hacia los 23 minutos, las intenciones seguían siendo del equipo local que sumaba alguna tibia aproximación ante la incomodidad del visitante, que no conseguía la pelota para progresar en el campo rival. Las insinuaciones más interesantes fueron de Temperley en un juego sin demasiadas incidencias.

Cuando transcurrían los 25 minutos, Patronato ejerció presión en el campo del local y consiguió un tiro libre y en una impericia de un defensor de Temperley, Barinaga estuvo de frente al arco para rematar, pero fue cerrado a tiempo, lo que evitó la posible conversión del visitante.

En los 30 minutos, Temperley respondió con un centro, pero Patronato se mostraba firme en defensa para despejar el peligro de su área.

Tras varios minutos, de poca fluidez por parte de ambos equipos, el primer tiempo finalizó a los 49 minutos con asistencia a Brandon Cortes que sufrió una dura entrada por parte del rival, Echeverría que fue amonestado.

El primer tiempo, finalizó sin que ninguno de los dos conjuntos imponga condiciones y por momentos, el partido se tornó aburrido y sin insinuaciones, aunque Patronato, tampoco sufrió en la defensa por los escasos embates del local.

El segundo tiempo

El segundo tiempo arrancó con el mismo tono y con intenciones del local, que tuvo la primera a los 4 minutos. Un cierre de Meritello, salvó a Patronato a los 4 minutos y el colombiano Pacheco tuvo el primero a los 5 minutos, con la ocasión más clara de Temperley al estrellar un remate de cabeza en la parte exterior del palo y el conjunto entrerriano logró mantener el cero en el arco.

A los 14, Patronato tuvo un tiro libre desde el lado derecho de la cancha, en el centro el arquero se impuso y descolgó la pelota para salir rápido con la mano, pero los centrales de Patronato ahogaron la aproximación.

El juego se volvía enredado, forzado y sin demasiada elaboración. El carácter de Temperley no alcanzaba para desnivelar y Patronato no lograba hacerse dueño de la pelota.

El partido tiene como árbitro a Pablo Giménez y enfrenta a dos equipos con realidades distintas dentro del torneo, en una jornada clave para la tabla de posiciones. El conjunto entrerriano llega con expectativas renovadas bajo la conducción de su entrenador Marcelo Candia y buscará sostener su buen presente fuera de casa, donde viene mostrando solidez y resultados positivos.

Patronato busca extender su buen momento

Patronato atraviesa una etapa de crecimiento futbolístico y pretende extender su racha sin derrotas como visitante. El equipo de Paraná intenta afirmarse en la competencia y seguir sumando puntos importantes en la Primera Nacional.

El trabajo del cuerpo técnico encabezado por Marcelo Candia ha logrado darle identidad al equipo, que se muestra más equilibrado y competitivo en cada presentación.

Formación confirmada de Patronato

El once inicial de Patronato es con: Alan Sosa en el arco; Gabriel Díaz, Santiago Piccioni, Maximiliano Rueda, Franco Meritello, Juan Salas, Juan Barinaga, Federico Bravo, Brandon Cortés, Valentín Pereyra y Franco Soldano.

El conjunto entrerriano buscará sostener su rendimiento y sumar en una nueva presentación fuera de casa, en un duelo exigente ante Temperley en el sur bonaerense.