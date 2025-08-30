Patronato dio a conocer los convocados para jugar frente a Atlanta en el Grella

Patronato enfrentará este domingo a Atlanta en el marco de una nueva fecha de la Zona A desde las 16 horas en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. Será con el arbitraje de Daniel Zamora.

En esa línea, Gabriel Gómez dio a conocer en horas de la noche del sábado la lista de convocados para jugar ante el Bohemio, donde dirán presentes los arqueros Alan Sosa y Juan Pablo Mazza.

En la línea defensiva, estarán Gonzalo Asís, Santiago Bellatti, Gabriel Díaz, Ian Escobar, Fernando Moreyra y Julián Navas.

Por el medio, el entrenador se decidió por Juan Pablo Barinaga, Marcos Enrique, Santiago Gallucci, Matías Pardo, Valentín Pereyra, Augusto Picco, Maximiliano Rueda y Guillermo Sánchez.

Por último, en la zona ofensiva dirán presente Joaquín Barolín, Alan Bonansea, Federico Castro y Julián Marcioni.

📋 Estos son los elegidos por Gabriel Gómez para enfrentar mañana desde las 16 horas a Atlanta en el Grella, por la fecha 29 de la Primera Nacional#VamosPatrón 🔴⚫️💪🏾 pic.twitter.com/MzBNa2JAz9 — Club A. Patronato (@ClubPatronatoOf) August 31, 2025

¿Cuál sería el once titular de Patronato?

Alan Sosa, Rueda, Gabriel Díaz, Santiago Bellatti, Fernando Moreyra y Escobar; Santiago Gallucci y Juan Barinaga; Pereyra, Alan Bonansea y Federico Castro sería el equipo elegido por Gabriel Gómez.

Así formaría Atlanta vs Patronato

Francisco Rago, Leonardo Flores, Caín Fara, Tomás Roja y Guillermo Ferracutti; Jorge Valdez Chamorro, Nicolás Previtali, Lucas Ambrogio y Lautaro Fedele; Federico Bisanz y Jonathan Dellarrossa sería el once titular que repetiría tras la victoria conseguida ante Ferro la fecha anterior.

¿Cómo llegan Patronato y Atlanta?

El elenco de Paraná viene de empatar sin goles en Munro frente a Colegiales la semana pasada, lo que le permitió colocarse en la quinta colocación con 42 unidades. Por otra parte, el elenco visitante viene de vencer 2-1 a Ferro, lo que le permitió afirmarse en el segundo lugar con 42 puntos. Cabe destacar que entre ambos en la primera rueda igualaron 1 a 1, con gol de Bonansea para el Rojinegro.