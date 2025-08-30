 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportes Primera Nacional

Patronato dio a conocer los convocados para jugar frente a Atlanta en el Grella

Gabriel Gómez dio a conocer los convocados para enfrentarse desde las 16:00 horas del domingo contra Atlanta, uno de los animadores de la Zona A.

30 de Agosto de 2025
Patronato definió los convocados.
Patronato definió los convocados. Foto: Prensa Patronato.

Patronato enfrentará este domingo a Atlanta en el marco de una nueva fecha de la Zona A desde las 16 horas en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. Será con el arbitraje de Daniel Zamora.

 

 

En esa línea, Gabriel Gómez dio a conocer en horas de la noche del sábado la lista de convocados para jugar ante el Bohemio, donde dirán presentes los arqueros Alan Sosa y Juan Pablo Mazza.

 

En la línea defensiva, estarán Gonzalo Asís, Santiago Bellatti, Gabriel Díaz, Ian Escobar, Fernando Moreyra y Julián Navas.

 

Por el medio, el entrenador se decidió por Juan Pablo Barinaga, Marcos Enrique, Santiago Gallucci, Matías Pardo, Valentín Pereyra, Augusto Picco, Maximiliano Rueda y Guillermo Sánchez.

 

Por último, en la zona ofensiva dirán presente Joaquín Barolín, Alan Bonansea, Federico Castro y Julián Marcioni.

 

 

¿Cuál sería el once titular de Patronato?

 

Alan Sosa, Rueda, Gabriel Díaz, Santiago Bellatti, Fernando Moreyra y Escobar; Santiago Gallucci y Juan Barinaga; Pereyra, Alan Bonansea y Federico Castro sería el equipo elegido por Gabriel Gómez.

 

Así formaría Atlanta vs Patronato

 

Francisco Rago, Leonardo Flores, Caín Fara, Tomás Roja y Guillermo Ferracutti; Jorge Valdez Chamorro, Nicolás Previtali, Lucas Ambrogio y Lautaro Fedele; Federico Bisanz y Jonathan Dellarrossa sería el once titular que repetiría tras la victoria conseguida ante Ferro la fecha anterior.

 

¿Cómo llegan Patronato y Atlanta?

 

 

El elenco de Paraná viene de empatar sin goles en Munro frente a Colegiales la semana pasada, lo que le permitió colocarse en la quinta colocación con 42 unidades. Por otra parte, el elenco visitante viene de vencer 2-1 a Ferro, lo que le permitió afirmarse en el segundo lugar con 42 puntos. Cabe destacar que entre ambos en la primera rueda igualaron 1 a 1, con gol de Bonansea para el Rojinegro.

Temas:

Patronato Atlanta Primera Nacional
