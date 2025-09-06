 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Patronato definió la lista de convocados para jugar frente a Racing de Córdoba

El entrenador de Patronato, Gabriel Gómez, dio a conocer la lista de convocados para enfrentarse a Racing de Córdoba desde las 18 horas de este domingo. El probable equipo que pondría en cancha.

6 de Septiembre de 2025
Patronato buscará la victoria.
Patronato buscará la victoria. Foto: Prensa Patronato.

En las últimas horas, Patronato definió la lista de convocados para medirse ante Racing de Córdoba desde las 18 horas en el estadio Miguel Sancho.

 

El entrenador Gabriel Gómez definió que viajen los arqueros Alan Sosa y Juan Pablo Mazza. En la defensa, en cambio, Gonzalo Asís, Santiago Bellatti, Ian Escobar, Gabriel Díaz, Maximiliano Rueda, Fernando Moreyra y Facundo Díaz.

 

En la mitad de la cancha, las alternativas serán Juan Pablo Barinaga, Valentín Pereyra, Marcos Enrique, Santiago Gallucci Otero, Augusto Picco, Guillermo Sánchez y Valentín Villarreal. Por otro lado, en la ofensiva, estarán Joaquín Barolín, Alan Bonansea, Federico Castro y Julián Marcioni.

 

La probable alineación de Patronato

 

De no mediar inconvenientes minutos antes del inicio del juego, Gómez iría con Alan Sosa; Asis, Gabriel Díaz, Santiago Bellatti e Ian Escobar; Rueda, Santiago Gallucci, Juan Barinaga y Valentín Pereyra; Federico Castro y Alan Bonansea.

Por otra parte, el rival del Rojinegro, conducido por Hernán Medina, jugaría con Álvaro Maslovski; Raúl Chamorro, Martín Albarracín, Valentín Perales y Gianfranco Ferrero; Tomas Castro, Gonzalo Rostagno, Matías Machado y Sergio González; Francisco Monticelli y Pablo Chavarría.

 

Temas:

Patronato Lista de convocados Primera Nacional Racing de Córdoba
