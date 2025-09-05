Patronato: Gabriel Gómez define el equipo para visitar a Racing de Córdoba

Patronato ultima detalles para el duelo del domingo a las 18 ante Racing de Córdoba, con arbitraje de Lucas Cavallero. Gabriel Gómez delinea la formación titular, aunque todavía quedan dudas sobre el esquema y algunos nombres.
Emanuel Moreno aún no estaría recuperado de la sobrecarga muscular, por lo que Ian Escobar seguiría ocupando el lateral izquierdo en un posible 4-4-2 inicial. A su vez, Maxi Rueda podría meterse en el lateral derecho en lugar de Gonzalo Asís, que viene de buenos partidos, aunque el paranaense podría reaparecer en la alineación.
En caso de confirmarse, Rueda también podría aparecer como volante por derecha y desplazar —en el buen sentido— a Pereyra o Marcioni. Uno de los dos pasaría a jugar sobre el sector izquierdo de la mitad de cancha.
La dupla ofensiva, firme en el once inicial
En ofensiva, todo indica que Castro y Bonansea se mantendrían como dupla de ataque del Rojinegro. El entrenador confía en la sociedad que vienen mostrando y, salvo sorpresa, repetirán titularidad en Córdoba.
Este viernes, el plantel entrena con ejercicios tácticos y minutos de fútbol organizados por el cuerpo técnico, que comenzará a definir el probable equipo que saldrá en el estadio Miguel Sancho, indica Código Patrón.
El sábado, en el Estadio Presbítero Bartolomé Grella, Patronato completará la semana de entrenamientos antes de emprender viaje hacia Córdoba. La capital mediterránea no le resulta un destino fácil al equipo entrerriano: no consigue una victoria allí desde hace diez años.
Horarios de la fecha 30 de la Primera Nacional
Viernes 5/9:
San Miguel – Alvarado de Mar del Plata a las 15:30
Colegiales – San Martín de Tucumán a las 19
All Boys – Gimnasia y Tiro de Salta a las 20
Sábado 6/9:
Atlanta – Deportivo Güemes a las 13:30
Domingo 7/9:
Deportivo Madryn – Los Andes a las 16:15
Racing de Córdoba – Patronato a las 18
Lunes 8/9:
Arsenal – Tristán Suárez a las 15
Alvarado de Mar del Plata – Deportivo Maipú a las 15
Quilmes – Ferro a las 19