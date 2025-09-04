Patronato convocó a los socios para renovar autoridades en Asamblea.

La dirigencia del Club Atlético Patronato convocó a sus socios a participar de la Asamblea General Ordinaria. La reunión tendrá lugar el lunes 14 de octubre, desde las 19, en la sede institucional ubicada en calle Grella 874, en Paraná.

En este cónclave se desarrollará un temario específico que incluye, entre otros puntos, la elección de nuevas autoridades que conducirán la entidad durante los próximos dos años.

La convocatoria reviste importancia para la vida institucional, ya que será la instancia donde los socios con derecho a voto podrán participar activamente de la definición de la futura Comisión Directiva.

Orden del día de la Asamblea

Según lo establecido, los temas a tratar en la reunión de barrio Villa Sarmiento serán los siguientes:

1-Designación de tres socios que no pertenezcan a la Comisión Directiva para firmar el acta de la Asamblea.

2-Lectura y consideración del acta de la asamblea anterior.

3-Designación de cinco asambleístas para que, constituidos en comisión ad hoc, entiendan en todo lo relacionado con el acto eleccionario.

Estos puntos iniciales marcan la organización formal de la jornada y permiten dar paso al tema central: la elección de autoridades que conducirán al club en el próximo período.

Elección de autoridades

El cuarto punto del orden del día establece la elección de 17 miembros de la Comisión Directiva, que se distribuirán en 14 titulares y 3 suplentes. Además, se designarán tres síndicos titulares, dos suplentes y un suplente adicional, todos con mandato por dos años.

Cabe remarcar que la Asamblea quedará formalmente constituida cuando participe la mitad más uno de los socios habilitados y que se encuentren al día con la tesorería.

De esta manera, Patronato se prepara para un encuentro clave en el que sus socios definirán la conducción institucional que llevará adelante la gestión del club hasta 2027.