Primera Nacional: cómo está el Reducido y a quién enfrentaría Patronato

La Primera Nacional atraviesa su etapa más caliente y, con apenas cinco fechas por jugarse, la tensión se reparte entre la lucha por el ascenso y la pelea por evitar el descenso.
Zona A
En la Zona A, Ferro Carril Oeste empató en Caballito frente a Racing de Córdoba y se mantiene fuera de la zona roja con 31 puntos, apenas uno por encima de Arsenal (30) y tres sobre Alvarado (28), que ocupa el último lugar.
Con quince puntos en juego, la definición sigue abierta: entre Alvarado y Los Andes —noveno y en la puerta del Reducido— apenas hay nueve puntos de diferencia, lo que deja todo en suspenso.
Alvarado aparece entre los más complicados, con un fixture difícil que incluye a Deportivo Maipú, el puntero Deportivo Madryn y un choque directo con Arsenal en la última fecha. El conjunto de Sarandí, por su parte, levantó en lo anímico y deberá enfrentarse a Tristán Suárez, también recibirá al “Botellero” y visitará al líder.
Otro equipo en riesgo es Güemes de Santiago del Estero, que visitará al escolta Atlanta y luego recibirá a San Miguel. Ferro, además, cerrará el campeonato frente a Patronato en Paraná.
En lo más alto, Deportivo Madryn continúa como líder pese a la derrota en Mendoza, con dos puntos de ventaja sobre Atlanta, que no pudo acercarse tras empatar ante Patronato.
El lugar en la final por el primer ascenso todavía no está definido, ya que entre el “Aurinegro” y Deportivo Maipú —noveno— la diferencia es de solo diez unidades. Madryn, de cara al cierre, no tiene choques directos con rivales en zona de Reducido, salvo el partido frente a Los Andes en la fecha 30.
El “Bohemio” tendrá un fixture más exigente si pretende arrebatarle la punta a Madryn. Enfrentará a San Martín de Tucumán, recibirá a Tristán Suárez, visitará a Gimnasia y Tiro y cerrará ante Deportivo Maipú.
Patronato, con la mira en el Reducido
Tras el empate con Atlanta, el equipo paranaense llegó a 43 puntos en la Zona A y se ubica séptimo, dentro de la zona de clasificación al Reducido.
Patrón se mantiene en los puestos de clasificación y tendría que enfrentar a Deportivo Morón en la primera llave eliminatoria. El equipo entrerriano sabe que los últimos partidos serán clave.
En la próxima jornada, la número 30, el Santo deberá afrontar un duro compromiso como visitante ante Racing de Córdoba. El encuentro está programado para el domingo a partir de las 18 horas.
Zona B
En la Zona B, la cima está en manos de Gimnasia y Esgrima de Jujuy con 54 puntos, apenas uno más que Gimnasia de Mendoza. La pelea por la final del primer ascenso es cabeza a cabeza.
Un poco más atrás aparecen Deportivo Morón y Estudiantes de Río Cuarto, ambos con 50 puntos, aunque todavía con chances matemáticas. La diferencia entre el líder y Temperley (noveno) es de nueve unidades. En este panorama, si el torneo finalizara hoy, la final por el primer ascenso sería Gimnasia de Jujuy frente a Deportivo Madryn.
En la parte baja de la Zona B, Defensores Unidos y Talleres de Remedios de Escalada parecen condenados al descenso, ya que están a siete y nueve puntos, respectivamente, de Almirante Brown, que ocupa la decimosexta posición.
Los cruces por el Reducido al cierre de la fecha 29
Final por el primer ascenso: Gimnasia Jujuy vs. Deportivo Madryn
Atlanta vs. Temperley
Gimnasia de Mendoza vs. Deportivo Maipú
Tristán Suárez vs. Estudiantes de Caseros
Deportivo Morón vs. Patronato
San Miguel vs. Chaco For Ever
Estudiantes de Río Cuarto vs. Gimnasia y Tiro
Chacarita vs. San Martín de Tucumán