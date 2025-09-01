 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Patronato continúa en zona de Reducido y quedó séptimo tras la fecha 29

El Rojinegro igualó sin goles en Paraná contra Atlanta en una nueva jornada de la zona A en la Primera Nacional. El resultado lo mantiene en la pelea por un lugar en el Reducido, en busca del ascenso.

1 de Septiembre de 2025
Patronato se mantiene en zona de clasificación. Foto: Patronato

REDACCIÓN ELONCE

Patronato igualó 0-0 con Atlanta este domingo en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, en un encuentro correspondiente a la fecha 29 de la Zona A del campeonato 2025 de la Primera Nacional.

Con este resultado, el conjunto entrerriano sumó un punto importante que le permite seguir prendido en la lucha por ingresar a la etapa definitoria del certamen. En paralelo, la jornada también tuvo actividad en otras canchas del país con partidos que modificaron posiciones.

La fecha 29

Arsenal de Sarandí consiguió una resonante victoria como visitante al derrotar 3-0 a San Martín de Tucumán. Los goles del equipo del Viaducto fueron obra de Ignacio Sabatini, quien marcó a los 16 y 68 minutos, y de Tomás González, que amplió la diferencia a los 45 minutos.

En otro de los encuentros de la fecha 29, Los Andes y San Miguel empataron 0-0. El partido se caracterizó por la falta de goles y de situaciones claras en ambas áreas, lo que terminó sellando un resultado sin emociones.

Además, Güemes superó a Colegiales 1-0, Deportivo Maipú venció 2-1 a Deportivo Madryn, Almagro y Quilmes igualaron 2-2, Tristán Suárez derrotó a All Boys 2-0 y Gimnasia y Tiro goleó a Alvarado 3-0.

Lo que viene para Patronato

Tras el empate con Atlanta, el equipo paranaense llegó a 43 puntos en la Zona A y se ubica séptimo, dentro de la zona de clasificación al Reducido. La paridad en la tabla obliga a sumar en cada fecha para no perder terreno frente a sus competidores directos.

En la próxima jornada, la número 30, Patrón deberá afrontar un duro compromiso como visitante ante Racing de Córdoba. El encuentro está programado para el domingo a partir de las 18 horas.

 

Mientras tanto, la fecha 29 se completará este lunes con el cruce entre Ferro y el equipo cordobés, próximo rival del elenco dirigido por Gabriel Gómez. (Elonce)

Temas:

Patronato Primera Nacional Deportivo Madryn Atlanta
