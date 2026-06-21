 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes Primera Nacional

Patronato recibe a Ferrocarril Midland con los regresos de Pereyra y Soldano

El entrenador Marcelo Candia dio a conocer la nómina para recibir a Ferrocarril Midland. Valentín Pereyra vuelve tras cumplir la suspensión y Franco Soldano reaparece entre los citados. Salas y Meritello serán bajas.

21 de Junio de 2026
Patronato en nuevo partido como local.
Patronato en nuevo partido como local. Foto: (CAP).

REDACCIÓN ELONCE

El entrenador Marcelo Candia dio a conocer la nómina para recibir a Ferrocarril Midland. Valentín Pereyra vuelve tras cumplir la suspensión y Franco Soldano reaparece entre los citados. Salas y Meritello serán bajas.

Los convocados de Patronato para enfrentar a Ferrocarril Midland quedaron definidos este sábado, con dos regresos importantes para el equipo dirigido por Marcelo Candia. Valentín Pereyra volverá a estar disponible tras cumplir la fecha de suspensión, mientras que Franco Soldano reaparecerá como una alternativa en ataque.

 

Luego de una semana de trabajo enfocada en corregir errores exhibidos en el empate frente a Atlético Rafaela, el cuerpo técnico confirmó la lista de futbolistas que afrontarán el encuentro correspondiente a la cuarta fecha pendiente de la Zona B de la Primera Nacional.

 

La principal novedad pasa por el regreso de Pereyra, quien había sido expulsado ante Agropecuario y ya cumplió la sanción correspondiente. También vuelve Soldano, que se perfila como una de las opciones ofensivas para el compromiso del domingo.

Franco Soldano.
Franco Soldano.

Dos bajas sensibles para Candia

 

No todas fueron buenas noticias para el entrenador rojinegro. En defensa, Franco Meritello quedó fuera de la convocatoria tras alcanzar el límite de cinco tarjetas amarillas y deberá cumplir una fecha de suspensión.

 

A esa ausencia se suma la de Juan Salas. El mediocampista sufrió una luxación de hombro y no podrá ser tenido en cuenta para el partido ante el conjunto bonaerense.

 

Estas bajas obligarán a Candia a introducir modificaciones en la formación titular. Una de las alternativas es el ingreso de Santiago Piccioni, con la posibilidad de que Fernando Moreyra se desplace hacia la zaga central. También aparecen como opciones Nahuel Genez o Facundo Heredia.

 

Las variantes que analiza el entrenador

 

En la mitad de la cancha, todo indica que Pereyra ocupará el lugar vacante que deja Salas. Esa variante podría provocar además un corrimiento de Alejo Miró dentro del esquema táctico. De todos modos, el entrenador aún no confirmó el equipo titular y la decisión final se conocerá pocas horas antes del encuentro.

Los convocados son Alan Sosa, Franco Rivasseau, Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Fernando Moreyra, Santiago Piccioni, Nahuel Genez, Facundo Heredia, Valentín Pereyra, Federico Bravo, Juan Barinaga, Alejo Miró, Benjamín Bravo, Marcos Enrique, Augusto Picco, Valentín Villarreal, Franco Soldano, Tomás Attis, Renzo Reynaga y Hernán Rivero.

 

Patronato recibirá a Ferrocarril Midland este domingo desde las 15.30. El encuentro será arbitrado por Federico Benítez, quien estará acompañado por Matías Balmaceda y Cristian Herrera como asistentes. Facundo Rojo Casal será el cuarto árbitro.

Temas:

Patronato Primera Nacional Marcelo Candia
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso