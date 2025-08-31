 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Por el clima, Patronato autorizó el ingreso de paraguas al estadio Grella

El equipo de Gabriel Gómez recibe este domingo desde las 16 horas a Atlanta, uno de los animadores de la Zona A. La entidad informó que se permite el ingreso con paraguas a la cancha debido a las condiciones climaticas.

31 de Agosto de 2025
REDACCIÓN ELONCE

Patronato busca consolidarse en el Reducido y pelear por uno de los dos ascensos que otorga la Primera Nacional. Esta tarde, desde las 16, recibe a Atlanta, que marcha segundo.

 

Por el clima, la institución entrerriana permitirá que el público entre al reducto de Villa Sarmiento con paraguas. "Debido a las condiciones climáticas, el club informa que esta tarde se permite el ingreso de paraguas al Estadio Presbítero Grella. Más que nunca todos juntos", señala el comunicado.

Elonce transmite en vivo, a través del streaming @eloncecom en youtube y la Radio FM en el 98.7 del dial.

 

Para este compromiso, Gabriel Gómez no podrá contar con Emanuel Moreno, que ya se perdió el anterior cotejo ante Colegiales por una sobrecarga muscular. Quién si regresa es Valentín Pereyra, que tiene todas las de ser de la partida en lugar de Matías Pardo.

 

Asimismo, la incógnita pasa por el sistema que utilizaría el DT, si regresa al 5-2-3 (es probable por lo que genera el elenco como local) o decide sostener el 4-4-2 cómo Munro

Se especula con que podría formar con Alan Sosa; Maxi Rueda, Monito Díaz, Santiago Bellatti, Fernando Moreyra y Escobar; Santiago Gallucci, Juan Barinaga; Pereyra, Alan Bonansea y Fede Castro

 

En el último partido de visitante, Patronato igualó 0-0 frente a Colegiales. Con este empate, el equipo paranaense sumó una unidad, llegó a 42 puntos y se mantiene en el quinto lugar de la tabla, dentro de la zona de Reducido.

 

Hay descuento del 50% en las entradas

La Comisión Directiva resolvió aplicar un descuento del 50% en el valor de las entradas para las tribunas popular Grella y preferencial San Nicolás, con el objetivo de incentivar la presencia masiva de hinchas en el estadio.

Menores ingresan gratis

Como se viene implementando a lo largo del torneo, los menores de hasta 11 años podrán ingresar de manera gratuita tanto a la popular Grella como a la platea San Nicolás, una medida que busca favorecer la concurrencia de las familias rojinegras.

Temas:

Patronato Primera Nacional Grella
