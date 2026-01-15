 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Paredes renovó su apoyo a Úbeda: “Seguir con él era muy importante”

Leandro Paredes renovó su apoyo al DT Xeneize, Claudio Úbeda, al expresar que "habíamos encontrado algo que nos había inculcado. Seguir con él era muy importante".

15 de Enero de 2026
Leandro Paredes renovó su apoyo al DT Xeneize, Claudio Úbeda, al expresar que "habíamos encontrado algo que nos había inculcado. Seguir con él era muy importante".

Leandro Paredes había bancado fuerte a Claudio Úbeda en el tramo final del Torneo Clausura, incluso comparándolo nada más y nada menos que con Lionel Scaloni. Después, en la eliminación en semifinales ante Racing, el berrinche ante la decisión del DT de sacar al Chango Zeballos había expuesto el descontento del capitán. Y en el arranque de este 2026, nuevamente hubo fuerte banca.

 

"Siempre tuvimos la ilusión de que Claudio pueda seguir con nosotros. Terminamos el torneo mucho de lo que como empezamos", arrancó diciendo Paredes en ESPN, en la previa del estreno de Boca ante Millonarios de Colombia en la Bombonera.

Con el Sifón, Boca ganó siete partidos y perdió tres en la recta final del campeonato, luego de la salida de Miguel Ángel Russo. Pero la derrota en la semifinal ante Racing resultó un golpe duro, con el cuerpo técnico señalado por haber sacado a Zeballos, que era el mejor del equipo. En su lugar ingresó Alan Velasco, quien llevaba dos meses sin jugar tras una lesión.

 

Y si bien el DT estuvo bajo análisis en el receso, finalmente Juan Román Riquelme lo confirmó a poco del inicio de la pretemporada. "Habíamos encontrado algo que nos había inculcado. Seguir con él era muy importante", completó Paredes, revelando que los jugadores querían seguir con el mismo entrenador, de acuerdo a lo publicado por diario Olé.

Leandro Paredes Claudio Ubeda Boca Deportes
