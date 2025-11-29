 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Palmeiras y Flamengo definen en Lima al nuevo campeón de la Libertadores

El Verdao y el Mengao se enfrentan este sábado a las 18 en el Monumental de Lima. El ganador será el primer club brasileño en conquistar cuatro veces la Copa Libertadores. El detalle de las formaciones y dónde ver el partido.

29 de Noviembre de 2025
Copa Libertadores

El Verdao y el Mengao se enfrentan este sábado a las 18 en el Monumental de Lima. El ganador será el primer club brasileño en conquistar cuatro veces la Copa Libertadores. El detalle de las formaciones y dónde ver el partido.

Palmeiras y Flamengo protagonizarán este sábado uno de los duelos más esperados del fútbol sudamericano: la gran final de la Copa Libertadores 2025, que se disputará desde las 18:00 en el Estadio Monumental de Lima. Ambos llegarán con la ilusión de hacer historia, ya que el campeón se convertirá en el primer equipo brasileño en obtener cuatro títulos continentales.

 

El enfrentamiento genera enorme expectativa en Brasil y en toda la región, no solo por la rivalidad entre clubes poderosos, sino también por el presente deportivo de cada uno.

 

Cómo llega Palmeiras

El elenco paulista arriba a la final tras una campaña marcada por la épica. En semifinales logró una remontada histórica al vencer 4-0 a Liga de Quito después de haber perdido 3-0 en la ida. Antes, eliminó a River con un contundente 5-2 en el global, superó sin sobresaltos a Universitario de Perú en octavos (4-0) y ganó los seis partidos del Grupo G, que integró con Cerro Porteño, Bolívar y Sporting Cristal.

 

Sin embargo, su presente en el Brasileirao no es el mejor: acumula cinco partidos sin ganar —tres derrotas y dos empates— y quedó a cinco puntos de Flamengo cuando restan solo dos jornadas. El torneo local parece lejano, por lo que la Libertadores se transformó en su principal objetivo.

 

El camino de Flamengo

Por su parte, el Mengao llegó a la final tras un duro empate ante Racing en el Cilindro de Avellaneda, haciendo valer el 1-0 obtenido en Río de Janeiro. En cuartos dejó en el camino a Estudiantes en los penales (4-2), tras un 3-3 global, mientras que en octavos venció a Internacional de Porto Alegre en ambos encuentros.

 

En la fase de grupos finalizó segundo en la zona C, detrás de Liga de Quito, empatando en puntos con Central Córdoba, que quedó tercero por diferencia de gol. En el campeonato brasileño, Flamengo es líder con 75 unidades, cinco por encima de su perseguidor Palmeiras, y podría coronarse campeón en los próximos días.

 

Formaciones probables

Palmeiras:

Carlos Miguel; Murilo Cerqueira, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez; Khellven, Allan Ellias, Andreas Pereira, Raphael Veiga, Joaquín Piquerez; Vitor Roque y José Manuel López.

DT: Abel Ferreira.

Flamengo:

Agustín Rossi; Guillermo Varela, Leo Ortíz, Leo Pereira, Alex Sandro; Eric Pulgar, Jorginho; Jorge Carrascal, Giorgian de Arrascaeta, Éverton Cebolinha; Bruno Henrique.

DT: Filipe Luís.

 

Dónde ver el partido

Hora: 18:00

TV: ESPN, Fox Sports y Disney+ Premium

Árbitro: Darío Herrera (Argentina)

VAR: Héctor Paletta (Argentina)

Estadio: Monumental de Lima

El choque entre Palmeiras y Flamengo definirá no solo al campeón 2025, sino también al primer tetracampeón brasileño de América, en un duelo que promete emoción, talento y fútbol de alto nivel.

Últimas noticias

Noticias destacadas

