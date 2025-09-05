 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Miguel Ángel Russo recibió el alta médica tras su internación por una infección urinaria

El entrenador de Boca Juniors abandonó la clínica Fleni luego de tres días de internación por una infección urinaria y retomaría los trabajos la próxima semana.

5 de Septiembre de 2025
Russo recibió el alta médica

Miguel Ángel Russo fue dado de alta tras una internación de tres días producto de una infección urinaria que lo tuvo a maltraer desde principios de esta semana.

 

El entrenador de 69 años, quien en las últimas horas mostró signos de mejoría, volverá a su hogar para recuperarse el fin de semana y retomar sus labores en Boca Juniors a partir del lunes.

 

La permanencia de Russo en la clínica Fleni se extendió de martes a viernes debido a que la infección urinaria que padeció requería de un control médico estricto. Los especialistas identificaron que la causa es una bacteria resistente, lo que descartó la posibilidad de un tratamiento ambulatorio y obligó a mantenerlo bajo observación.

El técnico ingresó el martes 2 de septiembre por la mañana para realizarse chequeos de rutina, momento en el que se detectó la infección y se decidió su internación por 24 horas. Sin embargo, los controles clínicos realizados ese mismo día revelaron una complicación que demandó la administración de medicación por vía intravenosa, prolongando su estadía en el centro médico.

 

Durante las dos noches que estuvo internado, Russo recibió antibióticos e hidratación intravenosa. Su hijo, Ignacio Russo, delantero de Tigre, lo visitó en la clínica, y según su entorno, el técnico mantuvo buen ánimo y expresó una y otra vez su deseo de regresar a casa para reincorporarse a sus funciones.

Miguel Ángel Russo Boca Juniors DT alta médica
