Messi agradeció el cariño en España: “Siempre es un gusto volver a verlos”

Lionel Messi compartió un emotivo posteo en redes sociales luego de la visita de la Selección argentina a España como parte de la preparación para el amistoso ante Angola. El capitán agradeció el cariño recibido por los hinchas que colmaron el estadio Manuel Martínez Valero de Elche para presenciar el entrenamiento del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

En su publicación, Messi escribió: “Hacía tiempo que no venía por acá y, la verdad, el cariño que me mostraron siempre en cada lugar al que fui todavía me emociona”. Acompañó el mensaje con varias imágenes de la práctica, donde miles de fanáticos alentaron a la Selección en la previa del viaje a África.

El rosarino también dedicó unas palabras especiales a los argentinos que se acercaron al estadio. “Muchas gracias a todos los que vinieron hoy, había muchísimos argentinos también. Siempre es un gusto volver a verlos”, expresó.

La Selección viaja a Angola

El entrenamiento abierto se desarrolló este jueves en Elche, donde el plantel completó su última actividad antes de viajar rumbo a Luanda para disputar el último amistoso del año. El partido entre Argentina y Angola se jugará este viernes, con horario fijado para las 13 (hora argentina).

En los últimos días, Messi también compartió imágenes de su visita a Barcelona, lo que avivó especulaciones sobre un posible regreso al club catalán, donde transitó la mayor parte de su carrera y se convirtió en ídolo absoluto.

Mientras tanto, el capitán albiceleste continúa concentrado en los compromisos de la Selección y en el afecto que recibió durante su paso por España, un gesto que él mismo definió como una emoción intacta a lo largo de los años. (Con información de Noticias Argentinas)