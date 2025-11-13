Más de 20 mil hinchas presenciaron la práctica de la Selección Argentina en España.

La Selección argentina realizó una práctica abierta en el estadio Martínez Valero del club Elche antes de viajar a Angola. La locura por los campeones del mundo agotó las entradas en menos de 24 horas y Messi fue el centro de todas las miradas.
La Selección argentina volvió a quedar envuelta en una muestra de devoción popular. Antes de viajar a África para enfrentar a Angola, el equipo de Lionel Scaloni realizó este jueves un entrenamiento abierto en el estadio Manuel Martínez Valero, en Elche, y más de 20 mil personas colmaron las tribunas para ver a Lionel Messi y al plantel campeón del mundo.
La decisión de abrir las puertas había sido anunciada el martes por la AFA. Para asistir, los hinchas debían retirar entradas gratuitas en el Área de Abonados del club español.
La elección de Elche, ubicado en Alicante, respondió a la necesidad de la Selección de completar su preparación cerca de Europa antes de emprender rumbo a un país donde Argentina nunca jugó oficialmente.
La convocatoria superó todas las expectativas: una ola de fanáticos argentinos se agolpó en las boleterías, lo que llevó a que las entradas se agotaran en menos de 24 horas. Primero tuvieron prioridad los socios de Elche, presidido por el empresario argentino Cristian Bragarnik, y luego el público general.
El estadio vestido de celeste y blanco
El club español preparó una bienvenida especial. El vestuario local fue intervenido con cartelería de la Selección, imágenes de Scaloni, Messi y el plantel levantando la Copa del Mundo obtenida en Qatar 2022.
En las redes sociales, Elche difundió videos del entrenamiento y uno de ellos mostró a la multitud cantando el himno nacional mientras los jugadores corrían alrededor del campo.
Locura con @Argentina en el Martínez Valero 😎 pic.twitter.com/8p8vVLm3dk— Elche Club de Fútbol (@elchecf) November 13, 2025
La locura alcanzó uno de sus picos cuando Messi saludó a cada sector del estadio mientras trotaba por la cancha. Los hinchas respondieron con una ovación que se mantuvo durante varios minutos.
El público no fue el único que aprovechó para acercarse. Protagonistas locales se acercaron a saludar al plantel argentino, como el entrenador del Elche, Eder Sarabia, quien coincidió con Messi en el Barcelona cuando integraba el cuerpo técnico de Quique Setién. El reencuentro fue difundido en redes del club con la frase “Un reencuentro muy especial”. También pasaron el capitán del equipo, Josan Ferrández, y el arquero argentino Matías Dituro, quien incluso se presentó con camiseta albiceleste y mate en mano.
El 8️⃣ balones de oro 😮💨🤌 pic.twitter.com/rsMIlWIqtF— Elche Club de Fútbol (@elchecf) November 13, 2025
Un reencuentro con historia y sinceridad
Las imágenes de Messi y Sarabia compartiendo momentos en Elche llamaron la atención porque el propio técnico español había relatado que su vínculo con el rosarino en Barcelona no había sido el más fluido.
“La química no fue la deseada. No encontramos al mejor Leo Messi en el estado anímico. Ser Leo Messi es dificilísimo ya que eres el mejor jugador de todos los tiempos. Todo eso produce un desgaste mental. Por eso se quiso ir del Barça y nosotros no fuimos capaces de tocar las teclas para sacar lo mejor de él”, había expresado tiempo atrás.
#SelecciónMayor ¡GRACIAS POR TANTO CARIÑO! 🥰🤍 pic.twitter.com/4SjM8hMrpe— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) November 13, 2025
Otro momento destacado ocurrió cuando Bragarnik le entregó a Messi una camiseta de Elche con el número 10 y su apellido en la espalda. Las fotos difundidas mostraron al capitán sorprendido y sonriente ante el diseño especial.
Los trabajos de la Selección y el viaje a Angola
Mientras tanto, el plantel argentino completó una jornada de entrenamiento con una sesión física, táctica y técnica. La práctica comenzó en el gimnasio del complejo Fincas Resort con ejercicios de fuerza y activación coordinados por el preparador físico Luis Martín. Luego, los jugadores saltaron al campo para movimientos de elongación y coordinación.
La reacción de Messi al ver su camiseta del Elche CF 🤯💚 pic.twitter.com/DyyAfjlFqZ— Elche Club de Fútbol (@elchecf) November 13, 2025
El cuerpo técnico enfocó la práctica en cuestiones futbolísticas: Scaloni ordenó trabajos tácticos con bloques de once contra once, priorizando la salida desde el fondo y la circulación de la pelota. Más tarde, el plantel ensayó jugadas de pelota parada en ataque y defensa, y finalizó con un ejercicio formal de fútbol.
Durante la tarde se esperaba la conferencia de prensa del entrenador y, posteriormente, el viaje a Luanda, Angola. Allí, este viernes 14 de noviembre desde las 13 (hora argentina), el conjunto campeón del mundo disputará su último amistoso del año en el estadio 11 de Noviembre.
El vestuario está listo ✅@Argentina pic.twitter.com/1j7vJFg1K6— Elche Club de Fútbol (@elchecf) November 13, 2025
Posible equipo para enfrentar a Angola
Si bien Scaloni no confirmó la formación, los ensayos tácticos dejaron entrever un posible once: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Thiago Almada y Giovani Lo Celso; Lionel Messi y Lautaro Martínez.