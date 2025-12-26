Máxima Duportal relató la experiencia de jugar un mundial: “El proceso fue muy largo, muy duro, pero valió la pena”

Máxima Duportal, una de las jugadoras más destacadas de este 2025, relató su experiencia jugando hockey ni más ni menos que en un mundial vistiendo la camiseta de la Selección Argentina. “Este año fue una locura, inimaginable”, expresó la deportista sobre su reciente temporada.

La joven explicó que su trayectoria comenzó acompañando a sus hermanas a los entrenamientos y partidos. “Yo agarraba un palo y me ponía a jugar. Creo que habría arrancado a los tres o cuatro años y empecé en Talleres, en la formativa, hasta 2022 que crucé el charco y me fui a Santa Fe a jugar”, detalló. Posteriormente llegó a River gracias a contactos y amigas que compartían los seleccionados de Entre Ríos.

“Me fui a probar en diciembre del año pasado y ese fue el primer llamado del seleccionado argentino. Al principio estuve un mes y me tocó quedar afuera, pero me propuse volver. Este año febrero-marzo me volvieron a llamar. Los entrenamientos son durísimos, doble turno desde abril”, contó Duportal sobre el proceso previo al mundial.

La experiencia en el mundial y la medalla de plata

El mundial Sub 21 se jugó en Santiago de Chile, del 1 al 13 de diciembre, y el equipo argentino, Las Leoncitas, logró el subcampeonato. “Fue algo único. Un mundial no se juega cada año. El grupo fue hermoso, afuera de la cancha éramos como hermanas y adentro ni te digo. Eso fue clave para conseguir el segundo puesto”, destacó la deportista.

Además, la jugadora expresó el orgullo de representar a Entre Ríos: “Muy lindo. Ojalá en años próximos sean más las chicas y chicos que representen Entre Ríos en un seleccionado nacional. En esta oportunidad fui la única, pero hay muchos talentos surgiendo en el sub-19”.

Compromiso con el club y los sueños a futuro

Máxima también participa activamente en su club formativo. “Antes del mundial, mi hermana que juega en el plantel rojo me propuso hacer un campus. Obviamente encantada de devolver algo al club que me formó, enseñando un poco y compartiendo mi experiencia”, relató sobre la actividad que se llevará a cabo en Talleres.

Su sueño sigue siendo claro: “Seguir creciendo en el deporte, seguir vistiendo la camiseta argentina y nada más lindo que representar al país. Cuando escucho el himno y veo a mi familia en la tribuna, es la imagen más linda, porque me acuerdo de todo el esfuerzo y apoyo que me dieron”.

Con perseverancia, pasión y dedicación, Máxima Duportal continúa marcando su camino en el hockey argentino, demostrando que la combinación de talento y compromiso puede abrir las puertas de la elite deportiva.