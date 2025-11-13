Lionel Scaloni confirmó que Messi será titular ante Angola y adelanta un equipo con campeones del mundo

Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina, dio este jueves una conferencia de prensa desde Luanda, donde la Albiceleste se prepara para enfrentar a Angola en el último amistoso del año. En sus declaraciones, el DT confirmó que Lionel Messi será titular en el encuentro y dejó entrever que varios campeones del mundo estarán en el once inicial. Este amistoso, que se disputará este viernes, cobra gran relevancia en el contexto de la próxima Copa del Mundo, ya que muchos jugadores se juegan su lugar en la lista definitiva para el Mundial 2026.

“Messi jugará desde el arranque”, expresó Scaloni al ser consultado sobre la presencia de la estrella del Barcelona. Además, el entrenador agregó que no solo Messi, sino varios de los campeones del mundo, estarán en la cancha para disputar este último encuentro antes de cerrar el año. Con una mirada puesta en el futuro, Scaloni aprovechó esta fecha FIFA para probar variantes y ver el rendimiento de algunos jugadores en el contexto internacional, dado que aún restan varios meses para la confirmación definitiva de la lista que viajará a Estados Unidos, Canadá y México.

El entrenador argentino también hizo referencia a las bajas en la convocatoria, que obligaron a realizar algunos cambios de última hora en la lista de convocados. “Las ausencias nos llevaron a convocar a jugadores que estábamos siguiendo y que tenían la posibilidad de tener su oportunidad. Nos sirve para verlos y reconfirmar lo que pensábamos: pueden aportarnos mucho”, explicó Scaloni, destacando el valor de poder probar nuevos talentos en una fecha tan importante.

Foto: X oficial de la Selección Argentina.

El amistoso contra Angola y la importancia del partido para el Mundial 2026

El partido contra Angola, que se jugará en el Estadio 11 de Noviembre de Luanda, tiene un valor significativo más allá de ser un simple amistoso. Según Scaloni, “muchos de nuestros futbolistas se juegan su puesto para estar en la lista definitiva del Mundial 2026”, lo que le da un condimento especial al encuentro. El DT argentino remarcó que, a pesar de ser un rival de menor renombre en el contexto mundial, Angola será un desafío complicado, ya que se presenta como local y con el apoyo de su público.

Por otro lado, Scaloni hizo hincapié en la importancia de cerrar el año con un buen resultado y con un plantel que siga fortaleciéndose de cara a los desafíos futuros. “Es un rival que juega en su casa, con su gente, y eso siempre genera un contexto difícil. Pero nosotros tenemos la confianza de que el equipo está bien preparado y con ganas de seguir demostrando lo que aprendieron”, agregó el entrenador, dejando claro que la Selección argentina no se relajará ante este desafío.

Detalles del partido y la transmisión del encuentro

El amistoso entre Argentina y Angola se disputará este viernes 14 de noviembre a las 13 horas (horario argentino) en el Estadio 11 de Noviembre de Luanda. La sede, que tiene capacidad para 48.000 espectadores, será el escenario en el que la Albiceleste cerrará su año futbolístico antes de comenzar a enfocarse en las eliminatorias para el Mundial 2026. El partido será transmitido en vivo por TyC Sports para todo el territorio argentino, brindando a los fanáticos la oportunidad de seguir a su equipo en este encuentro de preparación.