Liga Provincial: Recreativo festejó de visitante y Estudiantes y Paracao perdieron

El Recreativo Bochas Club ganó en condición de visitante, en Santa Elena, y salvó la jornada para los equipos paranaenses: Estudiantes y Paracao perdieron en la fecha del domingo.

1 de Septiembre de 2025
De los tres equipos paranaenses que vieron acción este domingo por la 5ª fecha de la Conferencia 2 de la Liga Provincial de Básquet, solo Recreativo logró un resultado positivo. El “Bochas” se impuso como visitante ante Progreso de Santa Elena por 81 a 57, mostrando solidez colectiva y una destacada personalidad.

 

El triunfo se construyó en el segundo y tercer cuarto, donde el conjunto capitalino marcó la diferencia con parciales de 28-14 y 23-17. Entre las figuras se destacaron Valentino Salamone (16 puntos y 11 rebotes), Santino Valdemarín (19), Lucio Frávega (16) y Facundo Mackinnon (13 y 18 rebotes).

En tanto, Estudiantes dejó pasar una buena oportunidad en su visita a Independiente de La Paz, donde cayó por 74 a 64. El “Albinegro” no pudo sostenerse en el cierre de un partido parejo y pagó caro la falta de eficacia en los momentos decisivos.

 

En el local brilló Justo Catalín, autor de 30 puntos, acompañado por Ramiro Barrera (14). Para el CAE, lo mejor pasó por Facundo Schunk (17) y Lautaro Vilotta (13).

 

Por su parte, Paracao no logra levantar cabeza. Con un plantel diezmado por lesiones, volvió a perder en casa, esta vez ante Urquiza de Santa Elena por 67 a 44. El equipo de Zilli nunca encontró respuestas y quedó en el fondo de la tabla.

 

En la visita, Luis Lima Alvez aportó 14 tantos y Jonathan Monzón sumó 13 puntos más 11 rebotes, señala Paraná Deportes. En el “Auriazul”, el goleador fue Pablo Fernández con 10 unidades.

 

Resultados – 5ª fecha (Conferencia 2)

Viernes: Talleres 71 – Quique 65

 

Domingo:

Paracao 44 – Urquiza 67

Independiente 74 – Estudiantes 64

Progreso 57 – Recreativo 81

 

Posiciones – Conferencia 2

Urquiza 10 pts

Talleres 9 pts

Estudiantes, Recreativo y Quique 8 pts

Independiente y Paracao 6 pts

Progreso 5 pts

Recreativo Liga Provincial Básquet
