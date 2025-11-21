Lanús y Mineiro van por la Copa Sudamericana: cuánto dinero ganará el campeón

En Paraguay, el "Granate", que es dirigido por Mauricio Pellegrino, buscará su segundo título en esta competición y se enfrentará este sábado con Atlético Mineiro de Brasil, en busca de "La gran conquista".
Lanús y Atlético Mineiro de Brasil se enfrentarán este sábado en la gran final de la Copa Sudamericana que se llevará a cabo en la ciudad de Asunción, Paraguay, tal como ocurrió el año pasado. El encuentro, que está programado para las 17, se disputará en el estadio Defensores del Chaco, que tiene capacidad para 42.354 espectadores, y se podrá ver a través de ESPN, Disney+ y DSports.
El árbitro designado fue el chileno Piero Maza, mientras que en el VAR estará su compatriota Juan Lara. Lanús, que es dirigido por Mauricio Pellegrino, se metió en esta instancia luego de terminar primero en su grupo con 12 puntos, por delante de Vasco da Gama de Brasil, Melgar de Perú y Puerto Cabello de Venezuela. Ya en las instancias decisivas, el “Granate” venció a Central Córdoba de Santiago del Estero (1-1 en el global y 4-2 en los penales), Fluminense de Brasil (2-1) y Universidad de Chile (3-2).
👏🏆¡Horario confirmado para la Final de la CONMEBOL #Sudamericana!#LaGranConquista pic.twitter.com/5rdD64qWu6— CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) November 4, 2025
De esta manera, Lanús está a solo un partido de ganar su segunda Copa Sudamericana, competición en la que también se coronó en 2013, cuando tenía a Guillermo Barros Schelotto como director técnico.
Cuánto dinero ganará el campeón
El campeón recibirá una considerable suma de dinero. Luego de la clasificación a la final, gracias al triunfo por 3-2 en el global ante Universidad de Chile, Lanús llegó a un acumulado de US$3.345.000 en premios.
¡A 90 minutos de La Gran Conquista! 🌎 La Final de la CONMEBOL Sudamericana está por llegar. ¿Quién levantará el trofeo? 🔥 Juega ya en #FC26 pic.twitter.com/qYkzV7qcQ9— CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) November 21, 2025
Sin embargo, el “Granate” seguirá acumulando gane o pierda este partido. En caso de no conseguir la gloria, los dirigidos por Mauricio Pellegrino sumarán dos millones de dólares más a las arcas del club.
Pero la suma cambiará considerablemente en caso de quedarse con el triunfo, ya que representaría un ingreso de 6,5 millones de dólares extra. Lanús recibió 900 mil dólares solo por participar de la Copa Sudamericana. A esto hay que sumarle los importantes ingresos por los triunfos en la fase de grupos y por avanzar en cada instancia.